Los reveses del Rey Sol

Belisario

Cada vez más franceses se van dando cuenta de que el autoproclamado antídoto contra la ultraderecha no es más que puro neoliberalismo en vena. Con un gobierno centrado en realizar reformas que otorguen aún más poder a las grandes empresas, los bancos y los ricos en Francia, no resulta sorprendente que las protestas populares vayan en aumento, pero sí debería causar más indignación que la manera de combatirlas sea cada vez más violenta e impune. Cuando el neoliberalismo utiliza la censura y la represión para maniatar al pueblo, no se distingue demasiado de la extrema derecha.

Hace 1 año 9 meses