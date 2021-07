La España de Proust

El 1 de octubre, CTXT abre nuevo local para su comunidad lectora en el barrio de Chamberí. Se llamará El Taller de CTXT y será bar, librería y espacio de debates, presentaciones de libros, talleres, agitación y eventos culturales de toda índole. Puedes hacerte socia/o en este enlace y tendrás descuentos de hasta el 50% en todas las actividades.

1- Poco a poco vamos sabiendo algo más de la realidad creada tras la no investidura. No es real. Vamos, que reposa en varias figuras del póquer –escalera de colores pastel, full de Estambul, trío de vizcondes–, que no existen, por lo que se tendrán que crear en nuestras cabezas. Parece ser que se ordenarán, no obstante, en el concepto ‘Mayoría Cautelosa’, construcción que, como sucede con cualquier construcción propagandística, suele significar otra cosa diferente a la que anuncia. La MC es, en todo caso, algo que debería unir en algo parecido a un gobierno a diversas minorías –no tenemos ni tendremos otra cosa en el Congreso– contradictorias, sin mucho que ver, y unidas, lo dicho, por la cautela. Es decir, por un pegamento. En ausencia del loctite ETA, hay que buscar cautela. Posiblemente, cola blanca. La más a mano es Cat. Este articulete pretende dibujar cómo va la elaboración de esa cola en los últimos días, y apuntar cómo, hasta el 10-N, se fabricará en serie, con cierta facilidad. Pero –hoy vengo que me salgo–, para explicar todo eso, cogeré carretilla y me iré a 1898. Alehop.

2- En 1898 apareció Records de la darrera carlinada –aka recuerdos de la última guerra carlista–, una obra de Marià Vayreda. Es una ¿novela? ¿biografía? breve, honesta y sin pretensiones. Pero con una castaña inicial que tira de espaldas. Bellísima. La cosa empieza con un hombre –el autor, antiguo oficial carlista–, mirando un carro atrapado en el barro. Las ruedas del carro hundidas provocan la emanación del aroma del barro, que transporta al hombre al mismo olor, pero percibido hace años, cuando vio un cañón con ruedas que también intentaba salir del fango, durante la última carlinada. El autor, vamos, inventa la magdalena de Proust una decena de años antes que Proust. Pas mal. El punto 2 parece una chorrada. Pero me temo que es básico.

3- Descubrir la magdalena de Proust antes que Proust es la pera. Lo que indica cierta especialización cultural en las evocaciones. El último carlismo del XIX era tristote. Evocaba. Poco más. Quizás ese es parte de su legado al corpus catalanista conservador. El procesismo, de hecho, se parece al carlismo en que no sabe ni cómo ni cuándo. Es decir, no sabe. Pero ocupa todo ese espacio en recuperar un olor. El olor a sí mismo, eclosionado en 2017, cuando sus ruedas fueron directas a fundirse con el barro. El barro, en fin, es uno de los mejores y más antiguos olores del mundo. Adán debía oler a barro cuando no se duchaba.

4- Ese aroma a algo inconcreto –y difícil de comunicar a los no acólitos, a los que nunca han visto un carro o un cañón anticuado, ni ganas– ha sido su límite. Lo fue en 2017, cuando se decidió –sin decidirlo, por puro ensimismamiento, mientras se olía el barro de una rueda– enviar al garete la tradición catalanista. Incluso la conservadora, la que partía del barro y los cañones de Vayreda. Podrían haber convocado elecciones y tirar millas más años, hablando otro periodo geológico del olor del barro futuro. Pero decidieron oler a barro, aunque fuera fake, unos segundos.

5- Ese ensimismamiento frente al barro lo ha copado todo desde entonces. Y lo ha paralizado todo. Si tienes un carro en el lodo, o a) lo hueles, o b) lo sacas. Se ha optado por a), en tanto que no se tenía ni idea de b). Igual, incluso, b) no era importante.

6- El ensimismamiento es una de las peores tácticas, cuando quieres enfrentarte a un Estado. De lo que se deduce que nunca ha habido voluntad –seria, con un itinerario, con cálculo de correlación de fuerzas, con jugadas– de enfrentarse a un Estado, sino de ensimismarse ante un carro/magdalena. Lo que ha sido una bicoca para el Estado. Y lo volverá a ser, me temo. Lo que para el procesismo es perfume, para los fabricantes de MC es oro blanco. Es decir, cola blanca. Enumero los perfumes y la cola de los últimos días.

7- El Estado ha concentrado los días sacros del barro –1-O, sentencia, elecciones– para fabricar cola. Los ha concentrado y desactivado en parte con la detención de nueve miembros de los CDR. Es decir, parece ser que ha comprendido al posprocesismo y sabe cómo chulearle. Sabe que se enfrenta a un activismo poderoso, full-time, que, hasta ahora, huele el barro y hace chiribitas.

Cabe señalar que los CDR son, culturalmente, un movimiento que no practica la violencia. Se centra, como todos, en el olor del barro

8- La detención de nueve CDR. Cabe señalar que los CDR son, culturalmente, un movimiento que no practica la violencia. Se centra, como todos, en el olor del barro. Hasta ahora, la acción más arriesgada que han protagonizado son cortes de vías de comunicación. Espectaculares. Por esos hechos se dictaron cargos, en su día, de terrorismo –toma moreno– para una chica y un chico –ella sigue sin poder salir de su municipio desde entonces, él, en el exilio–, sin duda abusivos y fuera de lugar. Tras eso, los CDR, diría, bajaron su actividad no barrística. En referencia a las nuevas detenciones, es preciso señalar que sí, puede haber algún iluminado en los CDR, como puede haberlos en los Hare Krishna, o en cualquier otro colectivo humano. No obstante, la trayectoria del colectivo invita a dudar de ello o a aislar la posibilidad a casos muy frikis, aislados y concretos. Las detenciones, por otra parte, no han sido niqueladas. Los cargos iniciales, posteriormente reformulados, han sido dadás, y se ha violado tanto el secreto de sumario que cualquier día aparece en el Hola. Las detenciones, diría –no sabemos nada, en todo caso–, parten de una idea estricta de terrorismo. Nació con el declive de ETA y el nacimiento del concepto terrorismo-callejero. Es decir, de un concepto de terrorismo amplio y sensible de ser dibujado, en cada momento, por el Ejecutivo.

9- Inciso. Datos que quitan credibilidad a la cosa: se especifica que alguno de los detenidos acudió a una entrevista con el entorno Puigde para realizar el rol de mensajero entre Puigde y Torra. Algo muy improbable. Por dos razones: a) existe una comunicación perfecta entre ambos presis. No faltan señoras mayores que lleven o traigan cosas de Waterloo. El procesismo, por otra parte, usa encriptados, como casi todo el mundo. Es como planificó el 1-O. Por otra parte y muy importante b): Puigde y Torra no tienen nada nuevo que decirse. El barro no ha cambiado en los últimos diez millones de años. Fin del inciso.

10- Las detenciones, en tanto afectan a un mito del procesismo –su carácter no violento, para-cristiano–, han sometido a contradicción al compendio, que se presentaba como pacifista. No es pacifista. Es decir, lo es en la misma medida que PP, C’s, PSOE, grupos que no van por ahí con un bate de béisbol, pero que practican la propaganda como eje –la propaganda es una violencia en democracia–, lo que aboca a la crispación, a momentos concretos de bullying sobre los diferentes, a la estupidez social. Por supuesto, eso tampoco es terrorismo, sino un engorro, una suciedad cotidiana. La democracia del siglo XXI en las zonas en las que está desapareciendo, me temo.

11- La reacción del procesismo ha sido torpe. No estaba preparado para este cambio, que le pilló oliendo el barro, como cada día. Su reacción ha sido, supongo, la pretendida por el Estado. Negación, crispación, pérdida de los nervios, y ubicación en la casilla y en las palabras deseadas. Una acusación de terrorismo hoy en día equivale a la pérdida de la presunción de inocencia. Y requiere, para ir tirando, de todos los ritos creados en la etapa Aznar –condena, abrazo de la fe constitucionalista verdadera, etc; es curioso que Sánchez reclame exactamente todas esas chorradas–. El Govern ha apostado por la presunción de santidad, algo que no es inocencia. Algo que su afición agradecerá, pero que le ubica donde Sánchez preveía. Cada una de las trincheras correspondientes, además, se ha apuntado a la defensa de uno de esos puntos de vista. La propaganda, en fin, triunfa allí donde llega porque está basada en hechos, o posibilidades, reales.

La torpeza se vio reflejada en el Parlament, en una sesión crispada, en la que el procesismo se pareció mucho a lo que el Estado desea de él. El Parlament, por otra parte, ya es una parodia

12- La torpeza se vio reflejada en el Parlament, en una sesión crispada, en la que el procesismo se pareció mucho a lo que el Estado desea de él. El Parlament, por otra parte, ya es una parodia. Una minoría grande va ahí a oler el barro en voz alta. Otra –C’s–, también. El resultado son dos grupos propagandísticos, crispados, nacionalistas, dedicados a la evocación de su barro, que gritan. El próximo lunes, por cierto, hay moción de censura de C’s a Torra. El ultra-nacionalismo esp hará lo que los ultras cat desde 2012. Un programa televisivo, simbólico, de expresión de persecución y sufrimiento. Ahora, con terrorismo en las esquinas. Socorrozzzz.

13- En el Parlament se hizo, y esto es importante, la típica resolución procesista. Por la cosa detenidos y la cosa presos. En ella se abogaba por la desobediencia contra el Estado. Lo que a) es procesismo a escala 1:1. A saber: se opta por la resolución, que es el crecepelo del parlamentarismo, y se opta por la desobediencia, esa cosa que es real cuando la hace la sociedad, pero que es un juego de espejos –ya lo vimos– hacia ningún sitio cuando la defiende una institución. Las instituciones, todas, persiguen la desobediencia. Algunos de los detenidos CDR, verbigracia, tienen una causa pendiente, en la que la Gene se presenta con cargos mayores que Fiscalía. Sí, son la milk.

14- Esa resolución –cutre, como todas; inoperante, como todas; como una resolución para que los niños y niñas del mundo no pasen hambre y frío– ha sido remitida por el Ejecutivo al TC. Como en los glory days.

15- La idea es, por tanto, recrear los glory days. Señalar que existe un riesgo muy riesgoso de riesgo en Cat. Que Cat sea una amenaza, incluso terrorista. Y, con eso, elaborar la cola blanca necesaria para aglutinar una MC. Para que PSOE y C’s, de alguna manera, gobiernen y frenen La Gran Amenaza de los Oledores de Barro. Que siguen oliendo barro, a su bola. Verbigracia: preparan un día de oración en Montserrat para cuando la sentencia.

16- Cuando salga la sentencia, el ambiente estará en esa casilla creada por Estado y Ejecutivo. Hasta la Mare de Déu de Montserrat lo estará, me temo. Lo que limitará –o no, carecen de táctica, se diría– los movimientos del procesismo. Por la propaganda que desprende la entidad Tsunami Democrático –parece centrar las acciones para lo de la sentencia–, los fastos para la sentencia tendrán que ver con una, varias o muchas ocupaciones de espacio. Si eso es así, no sólo ocuparán el espacio que quieran ocupar, sino el espacio semántico dibujado por el Estado y el Ejecutivo estos días.

17- Estado y Ejecutivo han dibujado ese espacio con relativa facilidad en Cat, el país de los oledores de barro. En Esp está resultando, no diría más sencillo, pero sí más aparatoso.

18- La jugada de volver a desempolvar por todo lo alto la cosa terrorismo ha reforzado al Ejecutivo. Un Ejecutivo provisional. Lo que habla de la fuerza del concepto. Lo que habla de que, cuando se habla de terrorismo, el Ejecutivo juega en casa. La redecora, incluso.

19- Ha reforzado su imagen de fuerza. Y se ha llenado de valores épicos y plásticos que facilitarán el contacto con C’s, un partido netamente propagandístico. Como la exhibición del 155, un artículo que, digan lo que digan, no se puede aplicar con el Senado de parranda hasta el 10-N. Además, han exhibido más recursos de los necesarios, en lo que es una demostración de fuerza/un decirle a C’s, mira lo que tengo, nene, ¿jugamos?

20- Han exhibido la Ley de Seguridad Nacional, una ley del pack de contra-reformas que el Estado se ha hecho para sí mismo. No tenían como objetivo el procés, al que nunca dieron importancia –sabían lo que era; lo han llevado a juicio sabiendo que no era nada o, al menos, no era lo descrito–, sino por la cosa 15M. No se sabe nada de esa ley, salvo que está precintada, lo que es su estado deseable. Toda esta exhibición de artillería ante un enemigo que huele barro es propaganda, por otra parte. Elaboración de cola blanca. Más si pensamos que. para solucionar la gran amenaza del procés –antes del discurso del rey, y del subsiguiente inicio de la venganza– sólo se utilizaron dos herramientas: las decisiones del Consejo de Ministros –tienen un banco de posibilidades que no se la acaban– y multas –sólo una emisión de multas, por parte de TC–. Funcionaron. La amenaza no era tal.

21- Creo que es importante saber que al dibujo de Cat como el Eje del Mal, como proto-Estado terrorista, como algo ante lo que hay que poner una MC, han colaborado otras instituciones del Estado. Como, glups, la Justicia.

22- La Justicia ha colaborado en elaborar toda esta apretada agenda cat, haciendo que todo coincida en estos días. Y en una sola dirección. A parte de vía Audiencia Nacional, que ha destapado un IRA cat organizado, infalible, sobre el que hay serias dudas, (se supone que) el TS ha filtrado datos de las deliberaciones sobre la sentencia de Encerclem el Parlament.

En 2012 unos manifestantes rodearon el Parlament para protestar contra la austeridad. Acusados de cargos extremos, fueron absueltos en la AN, pero en segunda instancia, fueron condenados a penas de prisión en el TS

23- Recordemos, hermanos. En 2012 unos manifestantes rodearon el Parlament para protestar contra la austeridad. Acusados de cargos extremos, fueron absueltos en la AN, pero en segunda instancia –y con la acusación particular de la Gene, y el testimonio de políticos posteriormente encausados en el juicio al procés, que les acusaron de delitos que luego sufrieron en sus propias carnes; sí, son así–, fueron condenados a penas de prisión en el TS. La sentencia fue de Marchena. La cosa ahora está en el TC. Pues bien, se ha filtrado un voto particular de Conde-Pumpido en el que quita la razón a Marchena y se la da a la AN, en el que se prima el derecho a la manifestación sobre el engorro que supone una mani. Lo que supondría una desautorización a Marchena –se empieza a dibujar que, para lo del procés, el TS optará por la cosa sedición– y un chiste sobre el uso de cargos exagerados en el juicio al procés. La filtración ha sido para desacreditar ese punto de vista, del que se informa que fue retirado antes del verano. En todo caso, ha trascendido que el TC ha aparcado la solución del recurso planteado por los manifestantes de Encerclem el Parlament hasta después de la sentencia del procés. Para no desautorizar la sentencia ni al presidente del TS, y futuro presidente del CGPJ. La justicia neutral, una cosa que junto a la información neutral pudiera haber provocado otra realidad, que podría haber impedido la creación ahora de tanta cola blanca, ha vuelto a no comparecer a su cita.

24- El PP ha presentado un pre-eslogan de la campaña: “¿Ellos o nosotros?”. El PSOE ha presentado el suyo: Ahora España. La cosa va de nosotros, de España, de oledores de barro esp. Las construcciones propagandísticas siempre son reaccionarias. Lo son en tanto recrean la realidad, no la leen o la afrontan. La cola blanca que se está fabricando para-unirlos-a-todos es nacionalismo. No será tan asfixiante como en los 90 –ya no hay ese tipo de mayorías–. Será, simplemente, asfixiante. La novedad es que el ingeniero de esta edición de cola es un partido no derechista, con sistema de propaganda, glups, similar al de los partidos con los que quiere elaborar una MC.

25- En Cat prosigue la religión de los adoradores del barro. No sucede en Cat nada que no suceda en Esp o en otros puntos del mundo, que abandonan el concepto de democracia para adentrarse en el de posdemocracia. Suplantación de concepto sociedad por el de pueblo, expulsión del concepto pueblo de los que no se ajustan al perfil, reducción de la democracia al voto, confusión de poderes. Cat carece de un poder judicial, y de poder, para sellar todo eso. El rol de Cat es estar a huevo, posibilitar ese gran paso atrás en Esp. Y en Cat. Oler el barro, todo el día, durante años, es eso.

26- No se puede pedir mucho al carlismo. Ya hicieron más de lo esperado al inventarse la magdalena de Proust antes que Proust.