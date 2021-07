La JEC, otro brazo armado del fanatismo del PP

Roberto

Después de leer el breve análisis de Miquel Pascau, queda bastante patente que la competencia para inhabilitar a un diputado autonómico electo que esté acusado en un proceso judicial recae en la legislación autonómica y no en la LOREG. Si el JEC está compuesto por vocales que son magistrados del TS, se les presupone, como el valor en el servicio militar, de una capacidad mínima para distinguir entre jerarquía y competencia normativa, ya que la jerarquía de ambas normas, la LOREG y el Estatuto de Autonomía es la misma, ambas son Leyes Orgánicas, pero lo que las diferencia es la materia que tratan, diputados nacionales electos en el caso de la LOREG, y diputados autonómicos electos en el caso del Estatuto de Autonomía. Parece mentira que a estas alturas de la "democracia" se haga imprescindible el tener que aclarar cuestiones elementales ante altas instituciones del Estado, y no por tener especial afinidad con el procesismo, si no por no ceder lo más básico de un Estado de Derecho, que es la interpretación objetiva y apartidista de la Ley. Es bastante significativo que Casado supiera del devenir de la resolución de la JEC antes incluso de que la JEC lo anunciara. Y quiero entender, finalmente, que si el PP esta vez, o VOX en otro caso, o C's o quién sea vuelve a forzar unas nuevas elecciones, volveremos a votar lo mismo. Y si las vuelven a forzar una vez más, volveremos a votar igual. Y así seguiremos, caldeándose el ambiente, hasta que la voluntad de la mayoría de los españoles sea tomada en cuenta.

Hace 1 año 6 meses