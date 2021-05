“Una revolución feminista no puede ser capitalista”

Escuché a Alba decirle a Belén López Valcárcel, una de las actrices de la Extraña Compañía, cuando llegó a El Taller de CTXT “pues estoy nerviosa, eh”. Y eso dice mucho del tipo de artista y persona que es. Marina Lobo y yo éramos los que teníamos que estarlo: éramos los encargados de devolver a la vida la segunda generación de “Fuera de Contexto”, jugando esta vez en casa y con un invitado no político. Antes de que surgiera la posibilidad de hacerlo con Alba, tenía un artículo pensado para ‘El Ministerio’ que nunca llegué a empezar a escribir. Por motivos que no vienen al caso, quería dedicar un texto a Carl Philipp Emannuel Bach (1714-1788), uno de los hijos compositores de Johann Sebastian Bach, y de cómo su figura se había visto eclipsada en vida e historiográficamente por la larga sombra de su padre, a pesar de su valor como figura de transición entre el Barroco y el Clasicismo. Cuando reflexioné, en su día, con qué artista de la actualidad podría comparar su trayectoria, y sin ponerme corsés a la hora de establecer analogías entre la historia y el presente, pensé en Alba Flores. Ambos son dos artistas que, sin renunciar a la herencia de una progenie impresionante, han sido capaces de reinventar e imaginar un camino propio, sin trillar ni desbrozar, y por el que han ido transitando dejando un sello nuevo e inédito. En el caso de Alba, aún nos queda mucho por descubrir, y visto lo visto, es una suerte ser su contemporáneo, para seguir asistiendo a su crecimiento artístico.

En los escasos tres meses de vida que tiene la cueva de El Taller de CTXT he presenciado cómo personas que en otros medios, otros ámbitos, son mucho más cautelosos, en nuestro espacio de “morenting” se sienten mucho más libres y dicen con contundencia cosas que en otros sitios no se atreven. Alba el pasado jueves supo manejar a la perfección la sutileza y la rotundidad , y no tuvo ningún problema en hablar del nuevo gobierno con cierto ojo vigilante, de la precariedad laboral del actor, del tan necesario Estatuto del Artista, de las draconianas condiciones de las plataformas digitales con los derechos de imagen de los actores, del acoso sexual en la industria audiovisual, y hasta llegó a posicionarse de una manera clara y contundente con un feminismo de amplio espectro y sin trampas esencialistas basadas en la biología.

La única condición que había puesto para visitarnos era que junto con ella tomase la palabra La Extraña Compañía, y se hablase de la obra de teatro con la que están llenando desde el mes de abril el Teatro del Barrio de Madrid cada vez que la reponen, y que pronto empieza a girar por toda España: “La excepción y la regla”, de Bertolt Brecht. Se trata de una obra didáctica en la que el autor alemán habla de la falta de humanidad del capitalismo, y de cómo, directamente aliado con el patriarcado, es una estructura que solo protege, una y otra vez, a los mismos. Durante la dramaturgia de Brecht, la excepción es la actitud íntegra y la regla es el egoísmo y la falta de escrúpulos. Y así fue: en la segunda parte de la entrevista subieron a nuestro escenario Belén López-Valcárcel, Null García, Sara Sanz y Juan Sánchez. No pudieron asistir la directora Catalina Lledó ni las actrices Ana Migallón y Berta de la Dehesa. Una vez reunida la Extraña nos explicaron que se habían conocido en los talleres de Gestalt que la directora imparte desde hace años, que este encuentro les provocó la necesidad de trabajar juntos, nos hablaron de la forma de autogestionarse que han elegido, repartiéndose el trabajo no actoral según la habilidad y disponibilidad de cada una, del hecho de que salvo el actor Juan Sánchez, sea una compañía exclusivamente femenina, del trabajo físico y gestual para la caracterización visual e intuitiva de los personajes, en la tradición del teatro épico de Brecht, y de lo felices que les hace que la función esté siendo un éxito en Madrid, aunque a lo que aspiran en realidad es a poder difundirla con fines didácticos en espacios como fábricas, institutos, sindicatos… De hecho, recordaron cómo el encuentro con el público posterior a la función que hicieron en la Cañada Real (uno de los enclaves de chabolas más conflictivos del país) fue uno de los más encendidos y que más les hizo reflexionar sobre el alcance de su trabajo. Al terminar, toda la compañía interpretó, al unísono como en el montaje y como pide el texto, el prólogo-advertencia de Brecht: “No acepten lo habitual como una cosa natural. Pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar.” Y cantaron dos piezas breves basadas en pasajes del texto que Clara Brea ha puesto en música para el montaje.

Alba Flores es la excepción a la regla de lo que significa la fama huera que provoca la industria audiovisual, y que nos llega en despliegues y derroches como el de la Gala de los Goya del pasado sábado, que eclipsan el trabajo honesto de tanta gente del sector. Ella prefiere otro “tinglado”, el de lo que supone el teatro, con su simplicidad, porque “le da vidilla”, nos confesó. Y en particular los cursos de Gestalt de Catalina Lladó, que le llevaron a encontrarse a sus compañeras y gracias a las que, afirmó, no entendería ahora su vida como actriz ni como artista dentro ni fuera de un escenario.