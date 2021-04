¿ERTEs en el fútbol de élite? El Gobierno no lo ve claro

La paralización de la actividad deportiva en España podría suponer unas pérdidas a los clubes de fútbol de 678 millones de euros, según cálculos de la Liga, en concepto de derechos de televisión, taquilla y abonos. Y la cifra aún podría ser mayor si añadimos otras partidas, como los patrocinios. De manera que algunos equipos de la élite, entre otros Barcelona, Atlético de Madrid y Español, han anunciado ya que se acogerán a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la alternativa ofrecida por el Gobierno a las empresas para paliar las consecuencias económicas generadas por la pandemia del coronavirus. Los clubes intentan así ahorrarse una parte considerable del salario de su personal, incluidos los jugadores en algunos casos, mientras dure esta situación.

La noticia genera algunas dudas inquietantes. ¿Tendremos que pagar los contribuyentes –o, en fin, el Estado– la prestación de desempleo a Messi, Simeone, Piqué, Joao Félix y otras estrellas mientras no se jueguen partidos? ¿Es ético y razonable que estas marcas globales, que mueven cientos, miles de millones de euros cada año, se acojan a medidas concebidas para proteger a los trabajadores que corren el riesgo de ser despedidos y a las empresas en riesgo?

Son muchos los que creen que el “escudo social” lanzado por el Gobierno está pensado para ayudar a las empresas y a los trabajadores que necesitan ayuda económica del Estado para no cerrar, y no para enjugar las pérdidas de los deportistas y clubes de élite, que tienen ingresos muy superiores a los de una pyme o un trabajador medio.

CTXT ha transmitido esta inquietud al Ejecutivo PSOE-UP, y la respuesta es que los ERTEs anunciados por los clubes no responden ni al espíritu ni a la letra de las medidas anunciadas, y no son la herramienta adecuada: “A priori, existe plena igualdad entre los deportistas profesionales y el resto de personas trabajadoras incluidas en el Régimen General en relación a las prestaciones y su acción protectora, sin establecerse legalmente ninguna particularidad –ni positiva ni negativa– en su régimen jurídico”, explican esas fuentes. “Tienen, por tanto, los deportistas profesionales los mismos derechos y beneficios protectores del sistema de Seguridad Social y del régimen en el que se incluyen, como cualquier otro trabajador, incluidas las prestaciones por desempleo”.

El Gobierno explica que las medidas excepcionales están pensadas para proteger a las empresas vulnerables que necesitan el apoyo público

Sin embargo, matizan, “es necesario recordar que las prestaciones por desempleo en general, y aún más en el caso de la situación de excepcionalidad actual a través de ERTEs, tienen una doble función u objetivo social. Por un lado, que las personas cuyo trabajo queda suspendido o reducido puedan seguir atendiendo a sus necesidades vitales. Las prestaciones por desempleo, en una crisis social y económica como la actual, pretenden trasladar al Estado del Bienestar la carga económica de sostener a las personas más vulnerables y a las familias. Es fácil deducir, añaden desde el Gobierno, “que esas prestaciones no son un instrumento adecuado si hablamos de los deportistas profesionales de algunos clubes de fútbol, cuyas nóminas no tienen parangón con las de cualquier otra persona integrada en el Régimen General de la Seguridad Social, de lo cual es prueba el hecho de que ni siquiera es habitual que las soliciten ante las circunstancias habituales, cuando finalizan su relación con un club”.

Desde el Gabinete recuerdan, además, que las medidas están pensadas para proteger, sobre todo, a las empresas más modestas. “Los ERTEs previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo pretenden también permitir que las empresas interrumpan su actividad ante la imposibilidad actual de trabajar con normalidad y, de nuevo, trasladar al Estado muchos de los costes laborales (todos, en el caso de la fuerza mayor temporal, en cuanto se exoneran las cuotas) que se derivan de esa suspensión de la actividad. La norma está pensando, en consecuencia, en las empresas vulnerables que necesitan el apoyo público para que el Covid-19 se traduzca solo en una interrupción, no en un punto y final de su actividad productiva”.

La conclusión que transmiten estas fuentes oficiales es que “la doble finalidad del sistema de prestaciones por desempleo se traduce en que los ERTEs no parezcan un instrumento razonable para algunos clubes de fútbol y deportistas profesionales, que deberían demostrar su responsabilidad social precisamente en un momento en el que lo necesita el país en su conjunto”.

Barcelona, Atlético de Madrid, Espanyol y Alavés han sido los primeros equipos de Primera en apuntarse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo

Barcelona, Atlético de Madrid, Espanyol y Alavés han sido los primeros equipos de Primera en apuntarse a los ERTEs, aunque la patronal de los clubes reconoce que en los próximos días puede haber más entidades del fútbol profesional (1ª y 2ª división) que sigan el mismo camino. Habrá ERTEs para el personal no deportivo, como trabajadores administrativos y empleados de tiendas, y para el deportivo, siempre y cuando no se llegue a un acuerdo entre los directivos y las plantillas, algo que han evitado los azulgranas tras aceptar los futbolistas una rebaja del 70% en sus salarios mensuales, que era el porcentaje que perseguían los responsables culés.

La mayoría de los capitanes de los equipos de Primera y Segunda división han trasladado a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), su rechazo a que los clubes apliquen ERTES, y han mostrado su deseo de que se llegue a acuerdos entre las partes sin necesidad de tener que pasar por la autoridad laboral.

El salario mínimo anual recogido en el convenio firmado entre la Liga y AFE para los jugadores de Primera División es de 155.000 euros. Aunque la legislación recoge que un trabajador sometido a un ERTE puede cobrar hasta un 70% de la base reguladora, hay unos topes que no se pueden superar, como afirman desde el Ejecutivo. “Los futbolistas cotizan con arreglo a unas bases de cotización, aplicándose en su caso el tope máximo del sistema, y se les aplica la normativa general sobre desempleo, en cuanto a situaciones protegidas, incompatibilidades, base reguladora y tope en la cuantía de la prestación. En consecuencia, la prestación a percibir por los deportistas profesionales se calcula conforme a dicha base máxima, que es la misma que rige para las personas por cuenta ajena del Régimen General. La prestación a percibir por estos está limitada a la aplicación a la media de la base reguladora (en este supuesto, será la base máxima) de los últimos seis meses y los porcentajes indicados en el artículo 270 de la Ley general de la Seguridad Social”.

El salario mínimo anual para los jugadores de Primera es de 155.000 euros. Aunque un trabajador en un ERTE puede cobrar hasta un 70% de la base, hay unos topes máximos

De esta manera, un futbolista siempre saldrá ganando si llega a un acuerdo con su club que si se ve sometido a la disciplina de un ERTE motivado por causas de fuerza mayor. Pongamos un ejemplo. Si un futbolista que cobra 12 millones netos al año llega a un acuerdo con su club para rebajar su sueldo un 70% al mes durante el tiempo que dure el estado de alarma, seguirá recibiendo 300.000 euros mensuales. En el caso de ser incluido en un ERTE, tendrá que someterse a lo que recoge la normativa, que estipula que un trabajador con derecho a la prestación máxima contributiva y que tenga dos o más hijos puede llegar a cobrar como máximo 1.411,83 euros mensuales. ¿Se imaginan a Messi cobrando esa cantidad los próximos meses? No lo imaginen. No va a pasar.

Hay otras dudas por aclarar. ¿Serán estos expedientes de regulación temporal de empleo aprobados o no por las autoridades, que ya han anunciado que analizarán con detalle cada caso? El abogado Antoni Freixa, del despacho Freixa Advocats, señala que “si la causa para presentar el ERTE es la de fuerza mayor, habrá que ver si será aceptada porque, por ejemplo, los futbolistas están entrenando en su casa y el club algo sigue ingresando, bien sea por merchandising on line o por cuotas de socios. Alguien le puede decir: ‘Mire, usted no creo que esté facturando cero este mes’. El supuesto del Real Decreto Ley es para aquellas empresas que están completamente cerradas y no realizan ningún negocio, como restaurantes, bares, comercios… Ahí no hay discusión, pero en el caso del fútbol no es así. Cabe la posibilidad de presentar el ERTE por causas organizativas, económicas o de producción, pero eso tiene una tramitación más larga en el tiempo, no como los de fuerza mayor, que el Real Decreto Ley del estado de alarma estipula que se deben resolver en cinco días”.

A nivel internacional, y a excepción de Francia, donde ha habido varios equipos que han presentado ERTEs, ya se han dado casos donde las plantillas han aceptado las propuestas de rebaja de sueldos realizadas por sus clubes, como la Juventus en Italia, cuyos jugadores cobrarán menos entre marzo y junio, lo que servirá para aligerar la masa salarial en 90 millones de euros. En Alemania, los futbolistas del Bayern han acordado con sus dirigentes una disminución de un 20% en sus salarios. Otros clubes como el Werder Bremen o el Schalke 04 han tomado medidas similares.

Si algo está mostrando esta crisis es la situación económica límite en la que viven algunos clubes, a los que unas pocas semanas sin ingresos les obliga a tener que tomar medidas radicales. Algunos profesionales creen que el coronavirus ayudará a desinflar la burbuja en la que está instalada este sector en los últimos años y que las cosas serán distintas en el futuro. Uno de ellos es el entrenador italiano Carlo Ancelotti, que ha declarado en el Corriere dello Sport: “Lo que está sucediendo nos cambiará profundamente. Todos tendremos que ser capaces de hacerlo, comenzando con el fútbol. Incluso hablar de recortar los salarios y suspender los pagos me parece desactualizado. La economía pronto cambiará a todos los niveles. Los derechos de televisión tendrán un valor más bajo, los jugadores y entrenadores ganarán menos. Las personas tendrán menos dinero y podrán gastar menos en entradas. Preparémonos”.