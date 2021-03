Europa está cometiendo crímenes contra la humanidad

A.Pereira

Lo que está pasando con los migrantes/refugiados es una vergüenza aquí demuestra la EU Hasta donde llega su humanidad, dignidad, y respecto a sus propias leyes y las internacionales. Esta avalancha de migrantes tenía que venir por la explotación descardada de los recursos de la naciones de procedencia de estos migrantes y el apoyo a cualquier gobierno por muy corrupto que sea, cuestión es que estos gobiernos se dejen sobornar y a si los grandes consocios internacionales puedan seguir robando, por eso apoyan la corrupción y combaten cualquier intento político progresista. La UE con los miembros de la OTAN y la comunidad internacional no fueron nunca capaces o no tuvieron interés en ayudar a estas naciones para que la gente tuviera un mejor medio de vida, pero rápida mente se pusieron de acuerdo a la hora de invadirlas militarmente y destrozarlas para poder quedarse con sus recursos, con la mentira de que eran gobiernos dictatoriales había que derrocarlos y llevarle la “democracia” lo que menos le importaba era la gente, su interés estaba en incautarse de sus recursos económicos sobre todo del petróleo, destrozaron :Libia, Afganistán, Irak, Siria, Libia y están intentando hacer lo mismo con Irán y ahora se sorprenden que quieran venir para Europa tanta gente. Arriesgan sus vidas para llegar aquí y poder subsistir , nosotros ayudamos a destruir sus naciones y ahora en vez de acogerlos, pedirles perdón reconstruir el daño que hicimos, gastamos ingente cantidad de dinero en guardias fronterizos, vayas, rejas, organizaciones represiva como la Frontex, pagamos a varios gobiernos como : Marruecos, Tüquia etc. .. Para que los contengan antes de llegar aquí, y nadie supervisa lo que estas naciones hacen con ello, lo único que nos interesa es que no lleguen. Si nuestros políticos no fueran tan cobardes le mandarían al gobierno americano la mayoría de los refugiados, pue ello fueron los promotores de semejantes invasiones a la que nuestros cobardes políticos no tuvieron el coraje de ponerse si no que por lacayos lo poyaron. Como se puede hablar de democracia, derechos humanos, dignidad, respectos a las leyes internacionales y asilo, si nuestros políticos son gente sin dignidad ni vergüenza. Yo me pregunto ¿Qué futuro nos espera con esta clase de políticos?

Hace 1 año