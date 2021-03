¿Estamos en guerra?

Dámaso Cerro

He leído todo lo que aquí se escribe. De entrada compartiendo la afirmación de que esto no es una guerra, es una catástrofe, porque, como millones de personas, yo me molesté al oír el uso de esa metáfora en boca de dirigentes políticos y me molestó al ver como insisten en ello. No es una guerra, es una catástrofe. No hace falta ser filósofo, ni antropóloga, ni ilustrado para saberlo, todo el mundo lo sabe. El problema es que se ha enseñado a la gente a no pensar mucho y mucho menos y, sobre todo, a no replicar… , Pensar cansa. Quédate ahí. Para ello ya existen las "voces autorizadas" (y las desautorizada, claro), cada uno que coja las que "más le reconforten", pero que se las crea, que no piense mucho. Y entonces, en ese punto, me entristezco. Se "desvela un velo" y veo que mucha, demasiada gente, con discursos no belicistas, si que están haciendo su guerra, la guerra ideológica (y aquí asumo plenamente la metáfora, porque las guerras ideológicas sí que enfrentan a personas y el objetivo es destruirlas -tal como se conciben a sí mismas- y en este caso, metafóricamente también, el virus es la propia ideología adoctrinadora). Es verdad que no es una guerra, que es una catástrofe y que en sentido común nos dice que lo mejor es afrontarla cooperando e intentar sacar a la luz la parte cooperativa del ser humano. Pero basta ya el aprovechar esta catástrofe para inculcar ideología. Ya está bien meter los dogmas con calzador. Decir eso de que la belicosidad es "la masculinidad errada" o que las "madres" serían más útiles que los soldados, en circunstancias como estas, es un circo que tu te montas querida colega antropóloga…., es un dogma, una bala ideológica, disparos a dar a fin de cuentas, no un apósito ni una cura, en una representación plausible de lo que está pasando. Ya está bien. Por lo tanto ¡no hagáis vuestra guerra aquí! que esto es una catástrofe. A propostito, cuando dices que nuestros políticos aluden al "marco bélico" y que… casualmente…. son "todo hombres"... ¿ te olvidas también "casualmente" de que la mujer que está presente es Ministra del "Ejército"? Demasiadas casualidades ¿no?.¡¡ Ya está bien "hombre"!! Todos estamos de acuerdo en que hay que aprender de aquí. Siempre ha ocurrido. El problema viene cuando lleguen los que nos enseñen a olvidar…, y ahí estarán las ideologías. Totalmente de acuerdo en que hay mucho que hacer y reconstruir…, pero no solo crear "ciudadanos" (que integran en su ser los dones de la libertad que "les concede" el "Estado", tal o cual Estado, cuidado), hay que reconstruir sobre todo, hijos, padres, hermanos, nietos, abuelos, esposos, vecinos, primos, compañeros de tarea, compañeros de asiento, abuelos y gente mayor y recuperar su valor y su vida como enseñanza. Eso es lo que hace más falta reconstruir y eso se hace , fundamentalmente, fuera del Estado. A veces las voces autorizadas solo intentan sorprendernos, descubrir, inventar algo nuevo. Yo digo que es hora de dejar de inventar, de dejar de abrir autopistas y de ablandar cerebros. Esta pandemia es un precio. Conservémonos como lo que somos, cuerpo humano. Conservemos…. Cada vez que queremos cambiar nuestro cuerpo, que nos sentimos dioses cirujanos, se pagará un precio, antes o después. Eso es lo que yo creo. Conservemonos, no hacen falta tintes rosas. No hace falta que nos pinten al ser humano como protagonista de un mundo potencial fantástico y "civilizado" de buenas personas que tienen el gen de la bondad intrínseco en su ADN, al cual solo hay que activar. Eso no es real. Somos imperfectos egoístas y frágiles y creo que así debe ser. Nadie tiene la culpa de lo que está pasando, pero muchos de los que nos quejamos disfrutamos mucho del "progreso". Yo defiendo que el "progreso" no existe ( ni por supuesto la evolución cultural…. entendiéndo el término como se suele utilizar, como mejora). Yo creo que "el progreso" no existe y, por tanto, tampoco "el progresismo"... No son realidades, son ideología. Aunque ellas lo intentarán negar para subsistir, ojalá mucha gente hoy se de cuenta. Me da pena ver también las intervenciones, todas disparando balas dogmáticas, irracionales e irrazonadas. Todos fieles al partido, con el mismo corsé de vacía palabrería. Menos una (aunque también mete el "género", por protocolo) la de la enfermera Juliana García….., lo que aporta está limpio. Lo demás huele demasiado a guerra… y eso que el coronavirus me ha quitado el olfato. En esta habitación encerrado ahora solo huelo eso. Me da lástima

Hace 1 año