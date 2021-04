España comparada: incidencia de la Covid y reacción del Gobierno

Raul

Es cierto que hay países en los que como la epidemia se ha desarrollado más tardíamente que aquí han tenido más avisos, pero ojo, no es que hayan tenido y España no, es que han tenido MÁS avisos que España, por que en el caso de España también habíamos tenido avisos: China, Corea del Sur, Taiwan, Italia entre algún otro de menor entidad y se hizo, no nada, pero si muy poco. HA habido básicamente un gran problema del que se derivan todos los demás, el sistema de salud público que debe monitorizar las amenazas para la salud de todos ha fracasado estrepitosamente, primero minusvaloró la amenaza, luego mientras la epidemia se extendía por el país no la detectó hasta que los enfermos abarrotaron las urgencias de Madrid, Álava y la Conca d'Odena, fijaros que detectar una epidemia cuando hay un montón de enfermos lo hacían hasta en la edad media... En fin, la culpa no es del gobierno, solo, pero decir que en todas partes es igual solo puede ser fruto del más entregado forofismo. No señores, se podía haber hecho mejor, otros países lo han hecho mejor, o menos mal según se quiera ver, pero de lo que no hay duda es que si España es un modelo de algo en este tema es de como hacerlo mal.

Hace 1 año