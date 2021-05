Digital pero cutre

“Quiero ser entrenador / de este mundo digital / viajaré por el futuro / a toda velocidad”, decía la canción de la serie de dibujos animados Digimon 3, que se me ha pegado.

Hace unos días, mi padre recibió un correo electrónico donde se le comunicaba que tenía que renovar un certificado digital, elemento que es imprescindible para diversos trámites entre las empresas y la administración pública. Se agobió un poco, porque no tenía buen recuerdo de la última vez

En Twitter, el dibujante J.R. Mora propone “un programa concurso de TV en el que los concursantes tienen que renovar online e instalar el certificado digital. Lo peta, nunca mejor dicho”.

Según las instrucciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para renovar el certificado se debe utilizar uno de estos navegadores: Internet Explorer (que su creador, Microsoft, está intentando reemplazar por Edge) o Mozilla Firefox, pero solo hasta la versión 68 (La última es la 79). Hay que revisar la configuración y las instrucciones también señalan que “en ocasiones es necesario desactivar el antivirus”.

Pregunto a señor informático sobre este tema, a ver si tiene alguna explicación razonable. Señor informático opina que “sin más, no les habrá dado la gana de actualizarse”.

Mi padre tiene problemas con el trámite. Llama. Una persona muy amable le explica que están teniendo fallos con la renovación vía Internet Explorer, que ya han notificado la incidencia. El DNI electrónico tampoco funciona bien.

“CERES-FNMT ultima el diseño de una herramienta para renovar el certificado digital desde cualquier navegador y sistema operativo”, anuncia la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y enlaza un post de enero de 2020 en el que se comenta la cuestión y se dice que “lamentamos mucho las molestias que hayamos podido causar a los usuarios de nuestros certificados digitales”.

Una persona de mi familia trabaja en los servicios sociales de la administración comarcal. Le pregunto, por curiosidad, a qué se dedica. Enumera una serie de tareas y añade algo así: “También nos toca gestionar un montón de cosas que en realidad le corresponden a otras administraciones, pero ellos dicen que se haga por internet y mucha gente no sabe o no puede, entonces acuden a nosotros. Ahora está lo del Ingreso Mínimo Vital, que en principio no es cosa nuestra, pero ya veremos”.

Leo un artículo de CTXT en el que Guillem Martínez explica, precisamente, las dificultades para poner en marcha el IMV. Entre ellas, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha eliminado la atención presencial. “Calculamos que la brecha digital en nuestro negociado es del 75%, pues obedece a la brecha tecnológica estricta, pero también a una brecha burocrática, a la dificultad de interpretar el lenguaje de la Administración”, cuenta una funcionaria del INSS en el texto de Martínez.

En Twitter, una conocida se queja de que lleva toda la mañana intentando pedir cita online para un trámite administrativo necesario. Otra se queja de que lleva dos meses.

En mi cabeza sigue sonando la cancioncita de mi infancia: “Quiero ser entrenador / y junto a los Digimon / lograremos que este mundo / sea mucho mejor”. Cambio la radio mental a Jarabe de Palo: “Depende, todo depende”…

