El urbanismo y el medio ambiente

Lamentable artículo con tufo a corporativismo. Un país que ha sido capaz de construir más viviendas que Francia, Alemania e Italia juntas no parece que tenga un urbanismo retardador. Un país donde el desmesurado exceso de suelo clasificado es un problema económico por su efecto inflacionista y su repercusión en el precio de la vivienda, hasta el punto que en varias Comunidades Autónomas se ha procedido a desclasificaciones masivas de suelo (p.e. Castilla y León ha desclasificado casi 40.000 hectáreas en decenas de municipios), no parece que tenga un urbanismo retardador. Las normas urbanísticas y sectoriales son numerosas y sin duda es complejo (trata de conciliar intereses muy diversos) y para eso hay cualificados juristas y técnicos. Sin embargo, un procedimiento jurídico puede tener que aplicar cualquier disposición de todo el ordenamiento jurídico, miles; si es por el número de normas parece más complejo, pero no oímos al gremio judicial quejarse por ello. Hace 30 años no existía la ordenación del territorio (cada uno iba a su bola), no se respetaban las zonas inundables (ahora al menos hay un marco legal que lo impide), se planificaba sin garantías de infraestructuras de agua, saneamiento, telecomunicaciones, etc No se tenían en cuenta ruidos, contaminación del suelo, caminos rurales, vías pecuarias, ni muchas otras cosas. Y el fomento de la participación pública era simplemente desconocida y la transparencia muy limitada. No es un capricho que los municipios quieran tener un Plan General. No es cierto que ahora tarde más la tramitación del planeamiento, no hay datos fiables publicados, no se dan a conocer los retrasos por motivos políticos, por plantear cosas imposibles, por errores técnicos, etc Y en todo caso el planeamiento exige su tiempo. Un ejemplo, el PGOU de Jaén tras la reforma de la LOUA de 2012 (informes exprés y ventanilla única) se tramitó en menos de dos años. No es cierto que la ley 21/2013 haya optado por aplicar la Evaluación Ambiental Estratégica a TODOS los planes, es que eso es lo que dice la Directiva 2001/42, por más que alguna Comunidad lo haya hecho con el riesgo de una declaración de inconstitucionalidad como ya ha ocurrido. Y la propuesta de rebajar los contrapoderes legales es un retroceso histórico que solo incrementaría el enorme espacio de discrecionalidad y poder de los que goza la administración. Ni se mencionan los verdaderos fracasos colectivos. Ni se menciona el problema de acceso a la vivienda para una parte importante de la población, ni que hayamos sido capaces pulverizar la ley de la oferta y la demanda (cuanto más suelo clasificado más elevado es el precio), ni los devastadores problemas ambientales relacionados con el urbanismo, ni el fracaso sin paliativos de la disciplina urbanística (sobre todo en el suelo rural), ni la escasísima transparencia y participación pública, ni la enorme corrupción asociada al urbanismo, etc

Hace 3 meses 2 días