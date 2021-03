El (des)prestigio de la justicia española

Aramis

¿JUECES DEMÓCRATAS?... ¿Es que hay jueces que no sean demócratas, exquisitamente neutrales, virtuosos juristas, grandes hermenéuticos, excelentes tecnicoperitosexpertos de los derechos fundamentales y pulcros impartidores de justicia?... El profesor y exletrado del TC describe un mundo desconocido; un panorama imposible; un paisaje irreal; una fantasía que no concuerda con la realidad oficial de montañas de Recursos de Amparo presentados al TC desde todos los ordenes civil, penal, etc, que son rechazados sistemáticamente por el TC precisamente por no encontrar vulneración ninguna de derecho fundamental. En España el Poder Judicial es tan perfecto que levanta la preocupación de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa por la ambigüedad del poder legislativo, por cuanto a textos ambiguos corresponden interpretaciones caleidoscópicas que solo los expertos pueden ponderar a conveniencia, tal y como se ha exhibido en el procés. Justicia y equidad son dos conceptos tan incompatibles en los estándares españoles como independencia y neutralidad. Pues como bien dice el profesor Urías nuestros jueces están muy bien formados en cuestiones técnicas, aunque no lo estén tanto en cuestiones tan difusas como son los derechos fundamentales donde la neutralidad naufraga convenientemente en el casino de los intereses en juego. Es por ello que resulta incomprensible pedirle un paso al frente a todos los jueces demócratas para que señalen a sus compañeros que no lo son tanto. Es como pedirle al Rey demócrata (aquel en cuyo nombre se imparte justicia) que de un paso al frente y señale los abusos de algún familiar. Algo falla en el razonamiento, que yo no alcanzo a entender.

Hace 23 horas 13 minutos