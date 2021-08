Un economista del Santander en Brasil defiende un golpe para evitar la vuelta al poder de Lula

Hay quienes en Río de Janeiro se preguntan si el Banco Santander puede ser un aliado secreto de Jair Bolsonaro y de su plan, reconocido públicamente por el presidente brasileño, de realizar un golpe de Estado para evitar la vuelta al poder de la izquierda en las elecciones presidenciales del 2022.

El Santander –muy fuerte en Brasil donde saca una parte importante de sus beneficios globales y donde se ha beneficiado de la liberalización financiera del gobierno de Bolsonaro– causó indignación en 2017 cuando censuró la exposición de arte lgbt QueerMuseu. El banco había patrocinado la muestra en Porto Alegre, pero decidió ceder ante una violenta campaña de la ultraderecha bolsonarista que tachaba la exposición de blasfema y pederasta.

La fundación del Santander en Brasil emitió un comunicado en defensa de su decisión de cerrar QueerMuseu que utilizaba el mismo lenguaje de intolerancia que el entonces emergente bolsonarismo: “Algunas obras en la exposición carecían del respeto a símbolos, creencias y personas y esto no forma parte de nuestra visión del mundo ni de los valores que defendemos”.

Aunque la dirección del banco en Madrid expresó entonces su desacuerdo con la decisión, no se pidió disculpas ni se distanció públicamente de la ultraderecha brasileña en un momento crítico para el asalto de Bolsonaro a la presidencia brasileña. Puedes leer sobre este oscuro capítulo de la historia del banco español en Brasil aquí.

Las sospechas de que el Santander Brasil comparte algunos de los objetivos del bolsonarismo se reforzaron esta semana cuando uno de los economistas de la entidad, Victor Candido, escribió un análisis en el que parece defender un golpe de Estado para evitar que Lula da Silva, el expresidente del Partido de los Trabajadores (PT), vuelva a ser presidente.

Tras asegurar en dos o tres frases que no está de acuerdo con el golpismo de Bolsonaro, Candido escribe: “Dicho eso, es necesario reconocer el problema en la elección del 2022: la perspectiva del retorno al poder de la máquina de corrupción del gobierno de Lula”.

Continúa: “En suma, nadie apoyará un golpe en favor de Bolsonaro, pero es posible especular sobre un golpe para evitar el regreso de Lula”. Este texto circuló con el aval del banco español más poderoso en el ámbito latinoamericano, cuya filial brasileña es número dos del ranking bancario nacional.

Aunque Candido envió su apología del golpe contra Lula a través del servicio CAC Análisis, el informe se ha remitido a muchos clientes y operadores financieros del Santander y cualquiera que lo reciba lo vinculará lógicamente con el banco español. Candido es empleado y economista del Banco Santander en Brasil.

El informe ha causado estupor en el PT, en un momento en el que Lula, tras ser absuelto de las acusaciones de corrupción que le inhabilitaron en las últimas elecciones, amplía su ventaja en las encuestas. “No hay duda de que el email es parte de un análisis que el Santander manda a muchas personas de los mercados”, señaló un economista afiliado al partido. La formación política está planteándose demandar al Santander por lo que considera una defensa de un golpe de Estado.

Los beneficios del Santander en Brasil se duplicaron hasta los 4.100 millones de reales (650 millones de euros) en el segundo trimestre de este año, a pesar de la grave crisis social, sanitaria y económica en la que han muerto 560.000 personas, el desempleo ha llegado a los 14,8 millones y 15 millones han vuelto a caer en la pobreza.

Los buenos resultados del banco español en Brasil se deben en gran parte a actividades especulativas en el mercado de deuda del Tesoro así como a la financiación de las grandes empresas agroindustriales en los sectores de la soja y la carne que, en estos momentos, atraviesan un nuevo ciclo de bonanza.

Según la organización de seguimiento medioambiental Trace, el Santander es una de las entidades financieras internacionales –junto con BNP Paris, Rabobank, HSBC y Barclays– que han facilitado más financiación a las empresas de soja y carne responsables de deforestación en el área del Cerrado (sabana tropical), colindante a la Amazonia brasileña.

La presidencia de Bolsonaro ha coincidido con dos años récord de deforestación y la destrucción anual de más de 11.000 kilómetros cuadrados de bosque amazónico y millones de incendios.

Los miles de millones de dólares que el Santander presta a las grandes empresas de soja y carne contradicen su postura oficial de reducir a cero las emisiones de C02 por las que se considera responsable. Según Trace, el Santander y los otros bancos han financiado “con miles de millones de dólares a los principales deforestadores del Cerrado, lo que contradice sus propias políticas de protección del bosque”.

Durante los años de Lula en la presidencia brasileña (2003-2010), 30 millones de brasileños salieron de la pobreza y la deforestación anual cayó el 80% (hasta los 6.500 kilómetros cuadrados anuales).

He aquí el informe entero de Candido en portugués:

“Brasília, 11 de agosto de 2021 - nº 10464

Sobre vários tipos de golpe

Um escritor alemão advertiu que a História, quando se repete, é como farsa e, ontem, o experimento do presidente Bolsonaro para repetir 1964 terminou como farsa, com seus blindados da Guerra do Vietnã e seus generais funcionários. Não há apoio social, nem apoio do establishment, nem radicalismo de esquerda para justificar uma aventura, que terminaria de forma melancólica com algumas prisões. Por fim, não há interesse do sistema político em um regime bolsonarista.

Dito isso, é preciso reconhecer um problema na eleição de 2022: a perspectiva de retorno ao poder da máquina de corrupção do governo Lula. Basta comparar os esquemas de corrupção do Mensalão e do Petrolão com as aventuras cômicas de reverendos e militares da reserva tentando uma comissão na compra de vacinas pelo governo Bolsonaro. Os recursos desviados pelas máquinas políticas dos governos passados ainda não apareceu. Ou seja, se o sistema político e judicial, se o establishment político brasileiro acha cômico o governo Bolsonaro, o retorno de Lula e seus aliados representa uma ameaça bem mais séria. Hoje, Lira é o presidente da Câmara, mas sob um governo do PT, seria um modesto aliado abrigado em um cargo menor.

Em suma, ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível até outro dia, por exemplo, pode voltar a sê-lo”.