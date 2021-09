La lengua bífida de la Transición

Aramis

Pasar de Comité Invisible a Sánchez-Cuenca no se si es progreso o regreso… la duda me invade el cuerpo. Pero si somos realistas concretos; el espíritu de la transición no es otra cosa que el espíritu de la burbuja inmobiliaria, financiera y turística que que trae Felipe y sus Chicago Boys, y concluye con la capitulación de Zapatero y su reforma constitucional exprés en favor de la soberanía de la banca alemana y francesa, rematando Rajoy con el austericidio visceral patriótico. Lo que Sánchez Cuenca postula es el consenso conservador del estatus quo de los que ganaron en la burbuja. O lo que es lo mismo; el consenso de las élites transitadas de los caireles finos de postín y cía. El problema es que con tanta crisis España ya no está para grandes burbujas y «empezar desde otro sitio» significa romper el estatus quo actual, sin que Savater aporte, ni desde dónde, ni cómo, ni cuando… ni con qué capital.

Hace 1 día