La chispa chilena y la “ciencia” política

Me ha gustado mucho la última frase: «la política que aspira a cambiar las cosas necesita que los anhelos populares se doten de liderazgos, de instrumentos de inteligencia colectiva y de capacidad organizativa para la audacia. » ¿Es realmente posible generar esa clase de política en el estado español? Yo, desde la distancia física y temporal que me separa, lo dudo seriamente. Pero no dejo de reconocer que el triunfo de apisonadora de Boric es para esbozar una sonrisa de oreja a oreja.

Hace 1 día