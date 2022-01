Ofendidos, cancelados y otras especies endémicas en el reino del bulo

Aramis

Hombre D. Miguel… muy barato me lo pones con Camus, pues jodidos llevamos tanto tiempo como inconclusos; pues desde el 36 nuestras verdades entran a las iglesias bajo palio, o buscan la pensión allí en la Arabia donde está el moro de oro. ¡Por Dios D. Miguel!... Que el reino de España, no es el reino de la impunidad, sino el de la estricta punidad para aquellos que no pueden presumir de inocentes por cuenta propia. ¡Es la Ley, leche! Pues por cuenta ajena, es obvio que todo el mundo es culpable en la justicia cristiana donde quien no tiene padrino no se bautiza… Es el mercado, ¡leche!. ¿True left?... eso si que es «joio»… es más fácil explicar cuando se jodió el Perú. No hay virus; solo miseria. ¡Feliz Año 2022!

Hace 14 horas