Berlusconi: una candidatura que ofende a las mujeres

[Las votaciones para elegir al presidente de la República en Italia, en sustitución de Sergio Mattarella, comenzarán el 24 de enero en el Parlamento. Un grupo de activistas feministas ha promovido el manifiesto que publicamos y ha abierto una petición pública para que la candidatura de Silvio Berlusconi sea rechazada].

Nosotras, las mujeres firmantes de este llamamiento, no podemos ni creerlo; creíamos que la decencia –ese nuevo sentido de nuestra dignidad que las ciudadanas y ciudadanos hemos recuperado trabajosamente en los últimos meses– y la distancia también electoral que se había establecido entre él y el país, nos protegía de la de la gravedad que supone la candidatura de Silvio Berlusconi.

Nos indigna que esa candidatura a la presidencia de la República no sea rechazada de manera fulminante, que no sea inmediatamente apartada de la carrera sin la más mínima duda. Un hombre que ha demostrado una absoluta falta de ética, de sentido del servicio público y que ha ofendido reiteradamente la dignidad de las mujeres no puede ser tenido en cuenta.

No nos interesa volver aquí sobre el daño que este personaje ha producido en el cuerpo vivo de nuestra democracia, pero sí debemos recordar la constante mercantilización del cuerpo femenino que practicó y promovió en el contexto de un indecente sistema de intercambio prostituido entre poder, dinero y sexo. También fue sacrificado el Parlamento en el altar de sus innombrables líos, de los que su propia mujer tuvo que distanciarse públicamente.

Alguien debería tranquilizarnos sobre la imposibilidad de su elección. En todo caso, lo que estamos pidiendo no es que se le descarte en base a un juego de votos y alianzas, sino que su candidatura sea declarada improcedente. No queremos esperar a las maniobras de la diplomacia partidaria. No hay sitio para vacilaciones, favores o, peor aún, manipulaciones diplomáticas. No depositamos ninguna confianza en usted.

Esperamos de las fuerzas políticas un ejercicio de honestidad.