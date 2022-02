España discrimina por razón de sexo a las trabajadoras del hogar

Las trabajadoras domésticas y de cuidados celebran una gran victoria porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de dictaminar que su exclusión de la prestación de desempleo es contraria a la legislación de la Unión. El fallo recoge que esta exclusión constituye una “discriminación indirecta por razón de sexo”, un duro varapalo al Estado español que históricamente ha negado derechos a este sector de trabajadoras. Después de esta sentencia, las empleadas domésticas –400.000 según datos oficiales, además de unas 150.000 de empleadas en estado irregular– que llevan años reivindicando sus derechos laborales básicos esperan que esta situación se solucione. Constituyen, de hecho, el único sector sin esta protección social. “Estamos felices y con fuerza para seguir luchando”, dice Rafaela Pimentel de Territorio Doméstico, quien señala que el Gobierno se comprometió en el pacto de gobierno a ratificar el Convenio 189 de la OIT de trabajo decente para las empleadas del hogar, el primer paso para su equiparación de derechos. Sin embargo, “a día de hoy ni siquiera se han reunido con nosotras para decirnos qué va a pasar con esta promesa”, señala Pimentel.

La denuncia que ha producido este fallo histórico fue interpuesta por una trabajadora del hogar de Galicia y su empleadora a las que la Seguridad Social negó la posibilidad de pagar cotizaciones que generen derecho a desempleo. La sentencia europea indica que todavía queda mucho camino por recorrer en España en cuestiones de igualdad, sobre todo en lo que respecta a las trabajadoras más precarias. Así, el Tribunal de Justicia indica en su nota de prensa que esta discriminación de género se da porque hay “una situación en que una disposición aparentemente neutra sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo”. Se refiere aquí a que este trabajo está fuertemente feminizado, ya que un 95% de las que lo ejercen son mujeres –y la mayoría de ellas, migrantes, algo que ha quedado fuera de la sentencia pero que también explica esta desigualdad de derechos, según las trabajadoras domésticas.

El Estado español se escuda en que son empleadas “especiales” –en el hecho de que trabajan en hogares particulares– para enmarcarlas en un régimen especial de la Seguridad Social que no les reconoce todos los derechos como a cualquier trabajador. Además de la exclusión del desempleo, en este ámbito no puede haber inspecciones de trabajo, lo que hace difícil controlar las condiciones en las que trabajan. Por otra parte, el despido es completamente libre. Puede ser de un día para otro, no tiene que ser justificado y conlleva escasa indemnización. Esta desigualdad de poder impuesta por ley hace que muchas trabajadoras domésticas y de cuidados acaben soportando casi cualquier situación de abuso por miedo a quedarse sin nada. El Gobierno español y la Tesorería de la Seguridad Social argumentan que esta condición especial trata de evitar el fraude que se produciría para acceder a prestaciones sociales y el peligro de que aumente la economía sumergida por la subida del coste de cotización que supondría el acceso al desempleo. Argumentos que ha desestimado el Tribunal Europeo, ya que otros trabajadores similares no están excluidos y porque el miedo al fraude no puede ser justificación para la privación de un derecho. Además, la sentencia también advierte de que ser excluidas de la protección contra el desempleo implica negarles otras prestaciones sociales, como la que perciben los desempleados mayores de 52 años, lo que las lleva a “una situación de desamparo social”.

Para las trabajadoras domésticas, este es un hito importante, pero la lucha continúa. El marco general donde se inscribe esta lucha es el de la división sexual del trabajo que estableció históricamente que los cuidados en el hogar eran responsabilidad de las mujeres, lo que tiene consecuencias muy claras en el acceso de ellas a la plena igualdad en el empleo. Más allá del argumento sobre las características “especiales” del sector, no tener todos los derechos reconocidos da pie a que sea un trabajo barato que permite externalizar las tareas de cuidados. De hecho, en uno de los intentos de equiparación de los derechos de las empleadas domésticas que se produjo durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la patronal ya advirtió que, de llevarse a cabo, “peligraba la participación de las amas de casa en el mercado laboral al no poder pagar a la empleada que atendía sus labores domésticas”. Es decir, sin el trabajo barato de las migrantes, las españolas lo tendrían mucho más difícil para su equiparación laboral en un sistema de salarios estancados. De hecho, España es de los países que tienen más trabajo doméstico de la EU y esto también se debe a las deficiencias de nuestro sistema públicoen cuestión de cuidados. La asistencia a personas dependientes, la mayoría de ellas ancianas, y muchas de ellas de bajas pensiones, depende también de ese trabajo doméstico barato. Las trabajadoras domésticas organizadas no se olvidan de esta situación y, además de luchar por sus derechos, están pidiendo que se desarrolle un sistema de cuidados públicos. “Queremos que la gente pueda acceder a buenos cuidados, a cuidados dignos y elegidos por nosotras, y que las personas de determinadas edades que pasaron toda una vida trabajando puedan acceder a una pensión en condiciones”, dice Rafaela Pimentel.