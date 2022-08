Depresión y serotonina

Como el autor del artículo, yo también he dedicado mi vida profesional a la salud mental, pero no desde el lado de la medicina, es decir del aspecto físico del ser humano, sino desde la psicología, o lo que es igual, desde el aspecto digamos que socio-mental. Y como él también estoy jubilado, ya que le saco 10 años. Otro parecido es el de que coincidimos en Madrid en la lucha desde el activismo y desde la profesión, allá por los años 70, ya en el tardo franquismo, aunque yo venía ya rodado desde los sesenta, cuando la cosa estaba más dura. Con esos datos lo lógico sería un apoyo total a lo que expresa Fernández Liria. Pues no del todo. Yo tampoco me he creído nunca, ni por mis lecturas científicas, ni por mi experiencia profesional de casi 40 años en el Psiquiátrico de Murcia, que solo desde el ámbito neurológico se solucionaran los problemas psiquiátricos, también la depresión. Y no solo teniendo en cuenta la serotonina, sino también la noradrelanina o la dopamina fundamentalmente. Pero tampoco he sido partidario de hablar de una causalidad solo desde la explicación psico-social o las teorías cognitivas tan en boga hoy en día. Al final lo que mejor ha explicado lo que he encontrado en mi vida profesional ha sido eso tan simplista de que el ser humano es una realidad bio.psico.social, que nunca desde solo uno de esos ámbitos, se pueden encontrar causas y soluciones a las alteraciones de la conducta, entre otras la depresión. Lo que en el fondo se desprende de la interpretación que se hace del estudio que se cita, es que, si no hay causas biológicas, la cosa no se arregla con la bioquímica. Pero no todo es tan lineal. Por ejemplo, a veces la depresión tiene causas exógenas claramente delimitadas, el fallecimiento de un ser querido, el descubrimiento de una enfermedad mortal a corto plazo, una quiebra económica… Ahí es más fácil que una psicoterapia desde la óptica que se quiera, pueda ser la solución. ¿Pero y cuando no hay causa concreta, es decir la depresión es endógena? Aunque en ambos casos le que se me ha demostrado que es mejor es la combinación de tratamientos psicoterapéuticos y bioquímicos. Si nos planteamos así las cosas, el estudio, que solo es un estudio más, puede ser que descarte una causa. ¿Pero qué pasa con la noradrenalina? ¿y con la dopamina? En general los neurotransmisores están ahí. Y otros estudios tan serios como el que se cita, también. Y si no funciona una explicación lo que hay que hacer es seguir investigando. Lo que ninguna experiencia puede negar es que la medicación ha salvado muchas vidas a gente con depresión. Otra cosa es el mal uso que se haga de ella, muchas veces por culpa de los laboratorios. Pero ese es otro tema. Pero bueno tener un debate con Alberto Fernández Liria, me ha devuelto unos cuantos años. Solo por eso ya estoy agradecido

