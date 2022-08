Mis vacaciones en Arralde

Cuando Arnaldo me llamó para invitarme a pasar unos días en su mansión de Arralde, no dudé en aceptar. Él ha pasado muchos findes en mi casoplón de Galapagar, protegido por 20 guardias civiles de mi servicio personal y bañándose en mi piscina olímpica. Le tengo dicho a mi mayordomo (venezolano, del Country Club de Caracas) que cuando viene Arnaldo le tenga siempre txakoli helado y se dirija a él hablándole con el acento que le ponían en el doblaje español a la criada negra (Hattie McDaniel) de Lo que el viento se llevó: “Señoriiiitoooo Otegi”.

Así que, Arni, yo te doy cremita y tú me das cremita. Tiro para Arralde. Salgo de mi Falcon Crest House de Galapagar y voy a toda hostia en el Ferrari que me regaló mi pana Nico Maduro. Le piso a tope en la carretera de Burgos mientras escucho a los Kop, a Kortatu y a los Riot Propaganda y llego a Arralde en menos de 3 horas.

Aquí está toda la pandilla. Encuentro a Junqueras en un jacuzzi, aún más gordo y más boss que Jesús Gil, diciéndole a Anna Gabriel que se meta con él… Que se meta tu puta madre, le responde la Gabriel, que ha llegado con mucha mala hostia de Suiza. Ya voy yo contigo osito mío, le dice Juan Carlos Monedero que se mete en el jacuzzi.

Sigo mi camino por la mansión abertzale y, entre bandejas repletas de perico, voy saludado a veteranos terroristas de la ETA, las FARC, los tupamaros, Hezbolá, los Grapo, la RAF alemana y me encuentro a Gonzalo Boye con otros dos chilenos que juran que fueron del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que no paran de meterse con el Presidente Boric. Les digo: “Ojo cuidao, weones, que os reviento al tiro…”.

Por fin encuentro a Gabriel Rufián que me había escrito por Telegram diciendo que teníamos que platicar. Rufi lleva un bañador-tanga y no para de pedir dry martinis a unos camareros perfectamente uniformados que, por lo visto, son todos militantes del PNV. Cosas de Arnaldo, que se me acerca y me comenta al oído: “Va muy cocido el Rufi, pero hazle caso”. Rufi no para de darme el coñazo con que montemos un partido plurinacional como el que decía la Pilar Gómez del Confi.

–Que yo no vuelvo a la política, carajo. Que estoy muy bien en La Base y escribiendo lo que me sale del orto. Mora me deja escribir hasta este delirio.

–No te pega nada apoyar al partido madaleno ese de Yolanda. Montemos algo más sexi con Arnaldo.

–No seas cabrón. No es un partido madaleno, es un proceso de escucha de la sociedad civil y los míos quieren ir en coalición con ellos. No es mi culpa que Oriol no te quiera ver ni en su jacuzzi.

–Tú sí que eres cabrón, coletas rata. Bueno, pues entonces dile al Roures que afloje más pasta. Ya has visto que para el Barça sí que tenía panoja.

–El fútbol es el opio del pueblo y más empresarios tenía que haber como Roures, Rufi…

–Aunque sea trotsko y se chupara dos años de talego con Franco es un enemigo de clase, Iglesias.

–Pareces Maestre, Rufi, ¿Te vas a tatuar el Gernika en el culo o te conformas con el de Recopla?

–No te piques, coletas. Tendrías que hacer como los de eldiario; pactar con todo el Ibex y zumbar al trotsko de mierda, que encima es del Barça.

–Periodismo a pesar de todo, y Arsenio te monta los eventos con grandes empresas… En fin… ¿Nos ponemos un tirito, Rufi?

–¡Gora Galapagar, Iglesias! Sniffff.

–¡Gora Santacoloma, Rufi! Snifffffff.

–¡Otro dry martini, Andoni!

–Mira que le queda bien el uniforme de camarero a Ortuzar, Rufi. Ahora sí que me están entrando ganas de confluir contigo en algo.

–Por cierto, Iglesias, Echenique se ha vuelto loco con lo de la espada de Bolívar.

–Es que es liberal, como Vallín, y las revoluciones liberales le ponen más que a nosotros la farla.

–Las guerras culturales son cosas de ricos.

–¿Montamos un partido lerrouxista Gabriel?

–Un proceso de escucha lerrouxista te lo compro, Iglesias.

–Ponte otro tiro, pero dibuja la espada de Bolívar con la zarpa.

–Tú entonces dibújame a mí con la merca una corona borbónica, coletas.

–Así me gusta; cada uno en un bando de la guerrita cultural… Azken guda dantza Rufi!

–Es burda esta farla, pero voy con ella…Sniffff…

–¿Qué es eso que se oye?

De pronto escuchamos algo en el cielo. Es un helicóptero del gobierno socialcomunista que se posa en el Helipuerto de Arralde. Allí el ayuntamiento tiene preparado el aurresku con el que reciben a las ministras Belarra y Montero. Les acompañan Pablo Echenique, Carmen Calvo, José Luis Ábalos (que baja tambaleándose), Adriana Lastra, José Manuel García Margallo y Felix Bolaños. Willy Weleta lo graba todo; a ver si esta vez le sacan en ARV como cuando la fiscal general e Inda.

–¿Por qué te has traído a Bolaños, Ione?

–Alguien tiene que estar sobrio para volver a Moncloa, jefe

–Por algo te dejé al mando del partido, navarra mía. Quien se anticipa, gobierna. Ole tú.

–Mira, la Gabriel. Kaixo, Anna.

–Ya estamos todes.