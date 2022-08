“Ferreras es más importante que cualquier ministro”

A continuación citamos algunos extractos de las declaraciones de Pablo Iglesias durante la entrevista realizada por Vanesa Jiménez en exclusiva para el libro ‘Medios y cloacas’:

Sobre Podemos y su vinculación con La Sexta

“¡Si no hubiera existido la televisión no hubiera existido Podemos! A La Sexta se le atribuye mucha importancia. Yo creo que hubo dos programas fundamentales: Las Mañanas de Cuatro, con Jesús Cintora, y La Sexta Noche, que era un programa en prime time muy importante.

Nunca estuve como analista en Al Rojo Vivo de Ferreras. Creo que es imposible que haya un actor político que no aparezca en televisión, un actor político que pueda tener relevancia a nivel electoral. Es verdad que en ecosistemas políticos propios de la plurinacionalidad, en el subsistema vasco y el catalán, puedes existir si sales en los medios de comunicación de allí, aunque no aparezcas en los estatales. Pero para existir como espacio político estatal es condición de posibilidad salir en la tele. En este sentido, ¿existiría Podemos si no existiera la televisión? ¡Pues claro que no! En ese contexto, creo que a mí me sacaban básicamente porque daba audiencia, y de hecho no me dejaban prácticamente hablar de Podemos. En La Sexta organizaron un debate con todos los partidos que llamaban pequeñitos o emergentes, y ahí sí tuvimos una ocasión de intervenir representando a nuestra formación política.

Pero hasta ese momento, yo estaba ahí única y exclusivamente porque les daba audiencia. Importaban el PP y el PSOE, todo lo demás les daba un poco igual”.

Pablo Iglesias y sus años como dirigente de un partido político

“(...) Cuando estás dentro ves cosas impresionantes, y yo he podido conocer algunos de estos tipos. Yo he conocido a Ferreras, he conocido a [Mauricio] Casals, he conocido a [Francisco] Marhuenda, a Vicente Vallés, a Ana Rosa Quintana... Los he conocido, he hablado con ellos. Y he conocido cómo se ven las cosas desde dentro. Es de las cosas que me alegro. No volvería a hacer política institucional como la que hice, pero me alegro de haber aprendido la cantidad de cosas que he aprendido en estos siete años”.

La Sexta, ¿televisión de izquierdas?

“(...) En La Sexta se han hecho cosas muy valiosas. Évole ha llegado muy lejos, más lejos que nadie en la cadena, y gentes como Évole y otros han dado una legitimidad a esa televisión que después permite al jefe, que es Ferreras, y a los propietarios, que son claramente la derecha económica y mediática, orientar esa televisión para sus objetivos políticos. ¡Pero si el poder se ve hasta el punto de que incluso el presidente del Gobierno ha tenido que hincar la rodilla ante Ferreras, el tipo que quiso reventarle en la interna del PSOE, apoyando clarísimamente a Susana Díaz! Ferreras es tan poderoso y tan importante... Más importante que cualquier ministro. Los presidentes pasan y los jefes de las televisiones y los dueños de los medios de comunicación continúan. Pero creo que Ferreras ha perdido muchísima legitimidad. La clave de que fuera útil es que pareciera de izquierdas. Era un tipo progre, es un tipo encantador. Yo le he tratado mucho y es majísimo en el trato. Creo que el hecho de que esta conversación con Villarejo saliera a la luz hace que ya no pueda cumplir la misma función que cumplió en el pasado. Pero estos tipos son los que mandan. Mandan de verdad, mucho más que cualquier ministro o que, incluso, un presidente del Gobierno que tarde o temprano deja de serlo y se queda con la pensión vitalicia”.

Ferreras es más importante que cualquier ministro. Los presidentes pasan y los jefes de las televisiones y los dueños de los medios de comunicación continúan

Zapatero y su relación con el todopoderoso Ferreras

“Yo creo, por lo que conozco a Zapatero, que es buena persona. No es idiota, es buena persona. Y tengo la impresión de que estos últimos acontecimientos le han podido incomodar porque la corrupción y la mentira no le gustan. Sobre su relación de amistad con Ferreras, pues yo qué sé. También Ferreras es hábil para llevarse bien con mucha gente, porque ya te digo que es un tipo muy majo. Pero el debate en torno a Florentino... La vez que nos conocimos Ferreras y yo, en un restaurante argentino al que me llevó a comer pizza, claro que se definía a sí mismo como hijo de Florentino. Entonces, ¿Ferreras depende de Florentino? Sí, es verdad. Pero Florentino no sería capaz de hacer lo que es capaz de hacer Ferreras. Es decir, que Florentino sea el dueño, que sea el que tiene la pasta, que sea el que puede utilizar la marca Real Madrid para potenciar todavía más sus negocios, sus inversiones, la propia marca Florentino... Eso no hace que deje de necesitar a tipos que son capaces de estar delante de la tele un montón de horas, de hablar con mucha gente, de tener a decenas de periodistas, de politólogos que te necesitan para acabar el mes. Porque, yo qué sé, si a lo mejor La Sexta te da 1.500 o 2.000 euros por ser un colaborador habitual. La diferencia entre tenerlos y no tenerlos no es cosa menor…”.

Si además tú tienes la única tertulia que se ve por la mañana, porque cuando va Cintora a competir contigo te las puedes arreglar para cortarle la cabeza, sea en Cuatro o en Televisión Española... Tienes muchísimo poder. Tienes muchísimo poder frente a cualquier político. Tienes muchísimo poder frente a los creadores de opinión que dependen de ti para llegar a fin de mes. Lógicamente, muchos, ¿cómo no te van a tener miedo, cómo no vas a tener miedo después de oír estos audios de un tipo como Ferreras? Lo imprudente sería no tenerlo. Claro que tipos así son muy poderosos, y no hay más que ver que siempre permanecen, que flotan en las tempestades, siempre flotan. Tienen, además, sueldos mucho más altos que cualquier dirigente político. No sé cuánto cobra Ferreras, su sueldo no es público, pero pongamos que cobra medio millón de euros al año. El presidente del Gobierno cobra 80.000 euros. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién permanece? Es evidente que los políticos y los ministros no mandan tanto. ¿Quién manda más? ¿Florentino, Sánchez-Galán y otros grandes apellidos del IBEX o Sánchez? Creo que es evidente, ¿no?”

‘Medios y cloacas’ es el último libro de Pablo Iglesias y ha sido editado por Escritos Contextatarios. Incluye prefacio de Miguel Mora, prólogo de Manuel Levin y epílogo de Inna Afinogenova, junto con una larga entrevista inédita realizada por Vanesa Jiménez. Se puede adquirir en formato físico y también se encuentra ya disponible la versión digital.