Italia, ¿a la vanguardia de Europa?

La respuesta a su última pregunta: ¿qué principio político podría estabilizar las democracias? me parece muy clara, ninguno. Porque el error es, y siento decirlo, que esas democracias de las que habla no lo son en el sentido literal del término. "Gobierno del pueblo". Ahora nos enzarzaríamos en aparentes tecnicismos semánticos pero eso no es importante. La verdadera pregunta es sonde encontrar lo más aproximado a un gobierno del pueblo, entendido este como el de la mayoría de la población que nunca deberíamos confundir con los explotadores, con la minoría económica dirigente de hecho (plutocracia) o por encargo (el resto de gobiernos que obedecen las órdenes de esa minoría explotadora). Y la respuesta puede adivinarse pero de forma borrosa en su artículo. ¿Porqué ese miedo a llamar las cosas por su nombre?, ¿porqué no admitimos claramente que la lucha de clases no ha terminado de ningún modo?, ¿que el enemigo del pueblo explotado son sus explotadores?. No soy tan ingenuo, al contrario, la vejez me ha regalado dos condiciones diferentes, la decadencia física, con cataratas incipientes y deterioros o achaques corporales y la capacidad de ver a través de las cataratas mas claro que nunca, de sentir como se disipa la niebla interior mientras aumenta la exterior. Ya sé que existen junto a esa certeza de ver cada día más claro, la posible esclerosis de unas ideas antiguas que si no se discuten pueden tornarse rígidas, ásperas e inflexíbles. Pero intento salvar ese abismo de la edad con experiencia acumulada, a veces sirve de algo haber vivido tanto. No quiero aburrir más a los articulistas o periodistas que conocen mejor el oficio. El comunismo no ha desaparecido ni es una opción extraña, su objetivo es, precisamente, el de llegar a una forma de democracia superior a la existente o porqué no decirlo si estamos viendo que la supuesta democracia no lo es tanto, de conseguir una democracia auténtica, o sea, el gobierno del pueblo. No hay muchas más opciones. Otra cuestión es como vamos a conseguirlo si el capitalismo ha vuelto a "ganar", lo hace una y otra vez, ¿hasta la extinción final de nuestra especie "genéticamente" capitalista?. Puede haber esperanza si logramos claridad en los mensajes, No la habrá si los periodistas, los divulgadores, los educadores, los filósofos ... etc deciden renunciar o abandonar sus ideales y venderse al patrón. Siempre es la misma historia dirán algunos, hasta que deje de serlo, digo yo.

Hace 49 minutos