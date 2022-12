Los fascistas históricos también fueron camaleones políticos

Gracias por el artículo, toca muchos aspectos interesantes que invitan a la reflexión. No estoy de acuerdo con la aparente diferencia entre el fascismo originario y el actual, ciertamente las circunstancias han cambiado, pero hay concomitancias imprescindibles: la defensa del heteropatriarcado (los valores históricos del macho fecundador, guerrero, proveedor...), la defensa de la patria (con una mirada exclusiva y monopolizadora), la idealización del pasado por remoto que sea (el imperio, la grandeza de las gestas, etc.) la apropiación y monopolización de la simbología (tanto religiosa, como militar, bandera. himno nacional... hasta deportiva si viene al caso), la perpetua búsqueda y criminalización de enemigos (uniendo inmigrantes, okupas, feministas, comunistas, maleantes, perceptores de ayudas sociales...), la victimización frente a las críticas (sobre todo si están bien argumentadas) desprecio hacia los débiles, acoso, siembra de odio y miedo... No sólo eso, pero eso al menos, lo tienen en común. Invito a los lectores que lean Scurati.

Hace 5 días