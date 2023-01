Las ‘facha wars’ y LeBron James Juliana

En mi opinión lo más relevante de la situación actual que vinimos en España es que el franquismo sociológico liderado por el triangulo Ayuso–Feijó y Abascal domina, controla y establece el debate cultural en España. Si bien es cierto que la lógica de la izquierda desapareció en España con el pragmatismo felipista, nunca antes la lógica de la cultura franquista tuvo tal relevancia mediática y social como ahora. Nótese bien que no digo que sea la lógica del libre mercado de la cultura neoliberal, sino la lógica de la cultura franquista, que nada tiene que ver con la cultura neoliberal. La esperanza asociada a la cultura reivindicativa de la izquierda no solo se extinguió en los 90, sino que no renace en lo que llevamos de siglo XXI pese a la debacle irreversible del neoliberalismo. Esta situación no solo es paradójica a escala europea, sino que además es extremadamente tóxica en España por cuanto una economía basada en los privilegios, la especulación, las rentas y una desigualdad estructural, genera un temor palpable frente al futuro. No es ya incertidumbre; es certeza sobre un desarrollo tecnológico hostil al pleno empleo y propicio a la represión retributiva del trabajo asalariado. No es entendible la referencia aquí a Enric Juliana, otro avatar de Vargas Llosa en Barcelona, ni que sea relevante la ridícula “facha wars” de los cavernarios nacionalcatólicos contra los pijos del PP. Nuestro problema no son “ellos”. Nuestro problema somos “nosotros.”

Hace 20 horas 29 minutos