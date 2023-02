Los efectos indeseados del debate de la ley del ‘solo sí es sí’

“Explicar que era posible la revisión de condenas sin que esto suponga mayor desprotección para las mujeres, y que una ley no garantiza más derechos porque haya penas más altas (sobre todo en un país que ya tiene las más altas de Europa), no hubiera sido fácil, pero sí necesario.” Afirma Justa Montero. Ahora, después que se haya puesto en marcha la “operación acoso y derribo”contra Igualdad es fácil pensarlo (no tanto decirlo). Cuando la ley fue elaborada, revisada y aprobada por un montón de personas de varios ministerios, especialistas, etc, seguramente no se contaba con tan burda y feroz campaña. Quizás algunas personas sí la habíais previsto. ¿Ingenuidad, candidez del Ministerio de Igualdad? Pudiera ser. Pero una vez que la jauría (política, judicial y mediática) señala, acorrala y ataca a la principal valedora de esta ley (tan acosada ya que no sé ni cómo sobrevive aún políticamente) ¿cabe reprocharle todavía que tenía que haberse resistido con más ahínco, apretar los dientes y enfrentarse a “brazo partido” contra esa manada? // En su interesantísimo artículo de hoy en eldiario, “Violencia e intimidación vs consentimiento”, Laia Serra Perelló dice: “La intimidación se ha venido interpretando de forma inapropiada. Los operadores jurídicos no han querido o no han sabido ver qué factores atravesaban las situaciones de violencia sexual y han venido realizando un análisis de brocha gorda de la intimidación, reservándola demasiado a menudo para casos extremos en los que había amenazas o uso de instrumentos peligrosos. El análisis de la intimidación no ha comprendido que la misma reside en un entramado de factores coercitivos e inhibidores que son los que logran imponer las relaciones sexuales no consentidas.” Y añade: “A su vez, el debate debería situar en su debida medida la disputa sobre el redactado de los delitos sexuales. A fin de cuentas, a quienes se debería interpelar con más ahínco es a los operadores jurídicos, que son quienes -con la aplicación práctica de las leyes- tienen la llave del acceso a la justicia de las mujeres en materia de violencias sexuales.” Me gusta eso de “interpelar con más ahínco a los operadores jurídicos”. También a los mediáticos. Porque en ciertas situaciones extremas hemos de ser capaces de identificar las prioridades, el “separar el grano de la paja” de toda la vida.

