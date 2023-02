El Nord Stream y la voladura de los valores democráticos de Occidente

Marcoafrika

He dejado tres veces un comentario que no aparece y que yo sepa no contenía nada censurable, ni siquiera malsonante. Soy un suscriptor de esa revista pero me piden dejar nombre y correo. No entiendo nada, lo he hecho y he contestado a las estúpidas preguntas de "no soy robot". Esta era la única revista de "izquierda" que me quedaba como ejemplo de que algo se puede hacer en este "Occidente criminal" para luchar contra el relato único de buenos y malos que pretende el Imperio USA. Supongo que lo borrarán, también. ¿O se trata de más errores técnicos?.

Hace 1 día