Un golpe blando está en marcha en Colombia

Desde la elección del primer gobierno progresista del país –encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el Pacto Histórico en el Congreso– los poderes tradicionales de Colombia se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado.

Ahora, a menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional.

Desde la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República, respectivamente, Margarita Cabello y Francisco Barbosa están persiguiendo activamente a los representantes del Pacto Histórico, lo que puede resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas como Alex Flórez y Alexander López, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, la representante Susana Gómez, la senadora y líder negociadora de paz, María José Pizarro e incluso el propio presidente Petro.

En el caso del senador Wilson Arias, por ejemplo, Cabello –estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque– abrió un proceso disciplinario contra el senador por el “delito” de pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021: una violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos.

Entretanto, generales y coroneles en retiro y reservistas miembros de las fuerzas militares colombianas no sólo han proclamado su oposición al presidente Gustavo Petro, sino que incluso han marchado frente al Congreso para llamar a un golpe de Estado contra su gobierno.

El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían “paz total” al país.

Nosotros, los abajo firmantes, llamamos a los amigos del pueblo colombiano y a los aliados de la democracia de todo el mundo a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando en Colombia.

Firmado,

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, España

Ernesto Samper, expresidente, Colombia

Gleisi Hoffmann, Presidenta, Partido dos Trabalhadores (PT); Miembro de la Cámara de Diputados, Brasil

Jeremy Corbyn, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Alberto Garzón, Ministro de Consumo, España

Rafael Correa, Ex Presidente, Ecuador

Noam Chomsky, Profesor, Estados Unidos

Jean Luc Mélenchon, fundador de La France Insoumise; ex candidato presidencial, Francia

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, España

Yanis Varoufakis, diputado, Grecia

Romênio Pereira, Cofundador y Secretario de Relaciones Internacionales, Partido dos Trabalhadores (PT), Brasil

Baltasar Garzón, abogado internacional de derechos humanos, España

Manuel Bompard, Diputado a la Asamblea Nacional; Coordinador General de La France Insoumise, Francia

Ione Belarra, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Diputada, España

Peter Mertens, Secretario General del Partido de los Trabajadores de Bélgica (PTB-PVDA); Diputado, Bélgica

Idoia Villanueva, Diputada al Parlamento Europeo, España

Guilherme Boulos, Miembro de la Cámara de Diputados (PSOL), Brasil

Manu Pineda, Miembro del Parlamento Europeo, España

Sira Rego, Portavoz de Izquierda Unida y Diputada al Parlamento Europeo, España

Sandra Pereira, Miembro del Parlamento Europeo, Portugal

John McDonnell, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Edil Baisalov, Vicepresidente del Consejo de Ministros, República Kirguisa

Richard Burgon, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Clive Lewis, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Mathilde Panot, Presidenta, Grupo Parlamentario La France Insoumise; Diputada, Francia

Sophie Chikirou, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

João Pimenta Lopes, Miembro del Parlamento Europeo, Portugal

Hadrien Clouet, Presidente del Grupo de Amistad Francia-Colombia en la Asamblea Nacional; Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Arnaud Le Gall, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Christian Rodríguez, Director de Relaciones Internacionales, La France Insoumise, Francia

Marco Enríquez-Ominami, ex miembro de la Cámara de Diputados, Chile

Mónica Valente, Miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional, Partido dos Trabalhadores (PT); Secretaria Ejecutiva del Foro de São Paulo, Brasil

Andrej Hunko, Miembro del Bundestag, Alemania

Gerardo Pisarello, Diputado, España

Ugo Bernalicis, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Thomas Portes, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Ersilia Soudais, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Matthias Tavel, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Leïla Chaibi, Diputada al Parlamento Europeo, Francia

Jean-François Coloumme, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Adrien Quatennes, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Ségolène Amiot, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

Carlos Martens, Miembro de la Asamblea Nacional, Francia

María Eugenia Rodríguez Palop, Miembro del Parlamento Europeo, España

Richard Leonard, Miembro del Parlamento Escocés, Reino Unido

Mercedes Villalba, Miembro del Parlamento Escocés, Reino Unido

Kate Osborne, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Walter Baier, Presidente, Partido de la Izquierda Europea, Austria

Verónika Mendoza, Ex Candidata Presidencial, Perú

Maite Mola, Secretaria de Relaciones Internacionales, Partido de la Izquierda Europea, España

Claudia Webbe, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Thomas Pringle, Miembro del Dáil, Irlanda

Mai Kivelä, Diputada, Finlandia

Jussi Saramo, Diputado, Finlandia

Veronika Honkasalo, Diputada, Finlandia

Merja Kyllönen, Diputada, Finlandia

Len McCluskey, ex Secretario General de Unite the Union, Reino Unido e Irlanda

Srecko Horvat, filósofo, Croacia

Renata Avila, abogada internacional de derechos humanos, Guatemala

Jon Trickett, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Ian Lavery, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Laura Castel, Miembro del Senado, España

Antón Gómez-Reino, Diputado, España

Jódís Skúladóttir, Miembro del Parlamento, Islandia

Ögmundur Jónasson, Miembro del Parlamento, Islandia

Marsha De Cordova, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Christine Blower, Miembro de la Cámara de los Lores, Reino Unido

Gonzalo Winter, Miembro de la Cámara de Diputados, Chile

Pierre Sané, Presidente, Imagine Africa Institute; ex Secretario General, Amnistía Internacional, Senegal

Grahame Morris, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Paul Sweeney, Miembro del Parlamento Escocés, Reino Unido

Héctor Daer, Presidente de UNI Américas; Secretario General de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Argentina

Christy Hoffman, Secretaria General de UNI Global Union

Ruben Cortina, Presidente, UNI Global Union

José Luis Oberto, Presidente, UNI Américas Comercio

Marcio Monzane, Secretario Regional, UNI Américas

Keith Jacobs, Secretario Regional, UNI África

Stuart Appelbaum, Presidente de UNI Comercio Sindicato Global y Presidente de Retail Wholesale and Department Store Union (RWDSU), EE.UU.

Anthony "Marc" Perrone, Presidente Internacional de la United Food and Commercial Workers International (UFCW), EE.UU.

Sérgio Nobre, Presidente de CUT Brasil

João Pedro Stédile, Miembro del Colectivo Coordinador Nacional, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Brasil

Cassia Bechara, Miembro de la Coordinadora Nacional y del Sector Internacionalista, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Brasil

Katy Clark, Miembro del Parlamento Escocés, Reino Unido

Zarah Sultana, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Ian Byrne, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Franco Metaza, Director de Relaciones Internacionales del Senado de Argentina; Senador, Argentina

Peter Pendle, Secretario General en funciones TSSA, Reino Unido

Apsana Begum, Miembro del Parlamento, Reino Unido

Mick Whelan, Secretario General, ASLEF, y Presidente, Justice for Colombia, Reino Unido

Sarah Woolley, Secretaria General, Bakers, Food and Allied Workers' Union, Reino Unido

Carlos Sotelo, ex Senador, México

Mónica Xavier, ex senadora, Uruguay

Andrés Arauz, ex ministro y candidato presidencial, Ecuador

Jorge Rodríguez, Presidente, Asamblea Nacional, Venezuela

Aída García Naranjo, ex ministra, Perú

Ana Isabel Prera, ex ministra, Guatemala

Eduardo Valdés, diputado, Argentina

Cecilia Nicolini, Secretaria de Estado de Cambio Climático, Argentina

Daniel Martínez, ex ministro, Uruguay

Hugo Martínez, ex ministro, El Salvador

Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional, Ecuador

Ricardo Patiño, ex ministro, Ecuador

Marco Enríquez-Ominami, ex parlamentario, Chile

Camilo Lagos, Presidente, Fundación Progresa, Chile

Antonio Lisboa, Vicepresidente, CSI; Director de Relaciones Internacionales, CUT Brasil

Ricardo Patah, Presidente, União Geral dos Trabalhadores (UGT); Presidente, Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Brasil

Rita Berlofa, Presidenta, UNI Finanzas Global, Brasil

Juliana Cardoso, Miembro de la Cámara de Diputados (PT), Brasil

Claudia Pascual Grau, Senadora (PCCh); ex Ministra de la Mujer, Chile

John Hendy, Miembro de la Cámara de los Lores, Reino Unido

Isabel Cortez Aguirre, Congresista; Miembro de SITOMUN y SITOBUR, Perú

Meral Danış Beştaş, Miembro del Parlamento (YSP); Vicepresidenta del grupo; Turquía

Berdan Öztürk, Congreso de la Sociedad Democrática (DTK), Copresidente, Diputado (YSP), Turquía

İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Coportavoz del Congreso Democrático de los Pueblos (HDK); Diputado (YSP), Turquía

Tülay Hatimoğulları, Miembro del Parlamento (YSP), Turquía.

Özgül Saki, miembro del Parlamento (YSP), Turquía

Ceylan Akça Cuppolo, Miembro del Parlamento (YSP), Turquía

Sevilay Çelenk, Diputada (YSP), Turquía

Semra Çağlar Gökalp, Diputada (YSP), Turquía

Zeynep Oduncu, Miembro del Parlamento (YSP), Turquía

Bedia Özgökçe-Ertan, Teniente de alcalde de Van (HDP), Turquía

Reimont Luiz Otoni Santa Barbara, Miembro de la Cámara de Diputados (PT), Brasil

Juvandia Moreira Leite, Presidenta, Contraf CUT; Vicepresidenta CUT, Brasil

Luiz Cláudio Marcolino, Diputado del Estado de São Paulo, Brasil

Andres Giordano Salazar, Miembro de la Cámara de Diputados, Chile

Tayyab Mahmud, Profesor, Universidad de Seattle, Facultad de Derecho, EE.UU.

Francisco Valdés, Profesor, Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, EE.UU.

Dina Feller, Directora, Incasur, Argentina

Geoff Shears, ex Director General de Thompsons Solicitors, Reino Unido

Oscar Guardiola-Rivera, Profesor, Birkbeck College, Reino Unido

Stephen Lerner, Profesor, Universidad de Georgetown, Estados Unidos

Mary Joyce Carlson, abogada laboral internacional, EE.UU.

Holly Hazleton, Hazleton and Hazleton Law Firm, Atlanta, EE.UU.

William Hazleton, Hazleton and Hazleton Law Firm, Atlanta, EE.UU.

Jen Hill, Profesora, US

Ricardo Patah, Presidente, União Geral dos Trabalhadores (UGT); Presidente, Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Brasil

Bert Paterson, Secretario General, Grenada Technical and Allied Workers' Union (GTAWU), Granada

David Forbes, Sindicato de Trabajadores Postales de Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago

Daniel Rodriguez, Secretario General, FOEESITRA, Argentina

Silvio Woollands, Vicepresidente, Fundación IDEFF-FOEESITRA, Argentina

Marcelo Trujillo, Secretario de Relaciones Internacionales, FOEESITRA, Argentina

Gustavo Machado Tabatinga Junior, Secretario General, Contraf CUT, Brasil

Carlos Eduardo Bezerra Marques, Presidente, Fetrafi NE, Brasil

José Eduardo Rodrigues Marinho, Presidente, Sindicato de Bancários do Ceará, Brasil

Cleiton Santos Silva, Presidente, Federación Bancários Centro Norte, Brasil

Marco Aurélio Silvano, Presidente, Federación Sector Financiero de Santa Catarina, Brasil

Nilton Damiao Esperança, Presidente, Fetrafi Río de Janeiro y Espirito Santos, Brasil

Carlindo Dias de Oliveira, Presidente, Fetrafi Minas Gerais, Brasil

Kleytton Morais, Presidente, Sindicato de Bancários de Brasília, Brasil

Lourival Rodrigues da Silva, Presidente, Sindicato de Bancários de Campinas, Brasil

Neide Rodrigues, Presidenta, Sindicato de Bancários de Campo Grande e Región, Brasil

José Ferreira, Presidente, Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro, Brasil

Ivone Silva, Presidenta, Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Brasil

Reginaldo Breda, Secretario General, FEEB São Paulo/Mato Grosso, Brasil

Maria Rosani Gregorutti, Presidenta, Associação de Trabajadores do Banco Santander BANESPREV e Cabesp, Brasil

Carlindo Dias de Oliveira, Presidente, Fetrafi Minas Gerais, Brasil

Carlos Pereira de Araújo, Secretario de Prensa, Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, Brasil

Marcos Aurelio Silveira Silvano, Secretario General, Fetrafi Santa Catarina, Brasil

Samuel Bastos, Presidente, Sindicato dos Bancários do Amapá, Brasil

Clodoaldo Barbosa, Presidente, Sindicato dos Bancários do Mato Grosso, Brasil

Deonísio Venceslau Schmidt, Presidente, Fetec Paraná, Brasil

Lindon Jhonson Almeida, Presidente, Sindicato dos Bancários da Paraíba, Brasil

Fabiano Moura, Presidente, Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Brasil

Aline Molina, Presidenta, Fetec São Paulo, Brasil

Ivone Colombo, Presidenta, Sindicato dos Bancários de Rondônia, Brasil

Hermelino Neto, Presidente, FEEB Bahia e Sergipe, Brasil

Eudo Raffael Lima da SIlva, Presidente, Sindicato dos Bancários do Acre, Brasil

Tatiana Oliveira, Presidenta, Sindicato dos Bancários do Pará, Brasil

Maricarmen Donate, Secretaria de Relaciones Internacionales, FESMC UGT, Brasil

Ramon Peres, Presidente, SEEB BH, Brasil

Samuel Bastos, Presidente, SINTRAF Amapá, Brasil

Odaly Medeiros, Presidente, Seeb Piauí, Brasil

Cleberson Pacheco, Presidente, SEEB Florianópolis, Brasil

Hermelino Neto, Presidente, FEEB Bahia/Sergipe, Brasil

George Vitti, Presidente, SEEB ABC, Brasil

Márcio dos Anjos, Presidente, SEEB Alagoas, Brasil

Antônio Fermino, Presidente, SEEB Curitiba, Brasil

Ricardo Saraiva, Secretario de Relaciones Internacionales, Intersindical Central da Classe Trabalhadora, Brasil

Nilza Pereira, Secretaria General, Intersindical Central da Classe Trabalhadora, Brasil

Gloria Flores, Presidenta, FENASSAP, Chile

Jorge Bermúdez, Secretario General, FUS, Uruguay

María del Pilar Arévalo, Secretaria General, SUNESS, Perú

José Maria Pereira, Presidente, Sindeess Sindicato dos Emp Est Serv Saúde de BH, Caeté, Vespasiano e Sabará Minas Gerais, Brasil

Luz Fany Zambrano, Presidenta, SINTRASALUDCOL, Colombia

Edison Laercio de Oliveira, Presidente, Federação Paulista da Saúde do Estado de São Paulo, Brasil

Cláudia Ribeiro da Cunha Franco, Presidenta, SERGS, Brasil

Sergio Gelman, Secretario General, SALCO, Argentina

Sandra M Pazos, Presidenta de la Subdirección, Bogotá, Sintrasass, Colombia

Manuel de Jesús López Alfaro, Secretario General, Sindicato General de Trabajadoras y Trabajadores de Salud de El Salvador SIGTRADES, El Salvador

Rubén Hernández, Vicepresidente, FUTTVA, Uruguay

Eduardo Bugna, Presidente, FUTTVA, Uruguay

Alessandra Alencar Gadelha de Mello, Presidenta, Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, Brasil

Claudia Patricia Suárez Segura, Presidenta, Sindicato de Clínica Shaio ATAS, Colombia

Diana Marcela Cifuentes Muñoz, Cali Sintrasass, Colombia

Ruth Diaz, Presidenta, Fenamutra, República Dominicana

Mercedes Ferrereira, Secretaria General, Sinatrasalud, República Dominicana

Cornelia Valdez, Secretaria General, Unfetrah, República Dominicana

Terezinha Perissinotto, Directora Financiera, Sindisaude Passo Fundo e Região (Rio Grande do Sul), Brasil

Sol Delgado, Secretaria de Finanzas, UNASED CNTD, República Dominicana

Francisco García, Presidente, UNASED CNTD, República Dominicana

Darwin Acevedo, Presidente, SintraOSI, Colombia

Marielos Pleitez, Presidenta, Sithbloom, El Salvador

David Araque, Presidente, Untraemis, Colombia

Marcos Meira da Rocha, Presidente, Sindsaude Guarulhos, Brasil

Claudia Irene López Hernandez, Presidenta, SINTRACLINICA Medellín, Colombia

Anderson Peralta, Presidente, Sintrasass, Colombia

Giovana Aybar, Secretaria General, SINAPS, Perú

Jennifer Rosenbaum, Directora Ejecutiva, Global Labor Justice, EE.UU.

Rosalyn Woodward Pelles, Profesora, Universidad de Yale, EE.UU.

Judy Scott, abogada, ex consejera general, Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), EE.UU.

Benjamin Berger, Asociado Senior, Barnard Iglitzin & Lavitt Law Firm, EE.UU.

Wilfredo Ponce, Secretario General, Fed-Cut, Perú

Stacey Leyton, Abogada, Altshuler and Berzon, EE.UU.

Theresa Haas, Directora de Estrategias Globales, Workers United, EE.UU.

Milton Francisco Kempfer, Presidente, Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, "FEESSERS", Brasil

Miguel Torres, Presidente, Força Sindical, Brasil

Anne Marie Pecoraro, Socia y Abogada, UGGC ACOCATS, Francia

Alan Meza Castro, Presidente, Sintech, Chile

Juan Riquelme Varela, Secretario General, Sintech, Chile

Lucía Guzmán Martinez, Presidenta, Sinacar, Chile

Hernan Martinnez Gomez, Secretario General, Sinacar, Chile

Hernán Madrid Sarmiento, Presidente, Sindicato N° Uno, Chile

Flavio Garrido Sepúlveda, Secretario General, Sindicato N° Uno, Chile

José Aparecido Gimenes Gandara, Presidente, FINTECT Federação Interestadual dos Sindicatos de Trabalhadores dos Correios) e do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Bauru, Brasil

Elias Cesário de Brito Junior, Presidente, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo, Brasil

Marcos Antônio Sant'Águida do Nascimento, Presidente, Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Rio de Janeiro, Brasil

Telma Milhomem, Presidenta, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Tocantins, Brasil

Wilson Araújo, Presidente, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Maranhão, Brasil

Ronaldo Leite, Secretario General, CTB Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Brasil

Marcio de Paula Cruz Bobby, Presidente, Sindicato Nacional de Papeleros Mogi das Cruces Brasil SINAP, Brasil

Juan Palma, Presidente, Confederación Nacional de Trabajadores Gráficos de Chile, Chile

Marcos Antônio Alves, Presidente, Organização SINAP Sindicato Nacional Papeleiros, Brasil

Lic. Cesar Milton Carrillo, Secretario General, SITRACORREOS, El Salvador

Ramón Ermacora, Director Nacional, AATRAC, Argentina

Hugo Goiburú, Tesorero Nacional, AATRAC, Argentina

Natalia Gonzales, Secretaria General, AATRAC, Argentina

Laura Capote, Secretaria Continental, ALBA Movimientos

Giovani del Prete, Miembro de la Coordinadora Nacional, Movimiento Brasil Popular y Secretario Continental, ALBA Movimientos

Jan Simpson, Secretario General, Canadian Union of Postal Workers, Canadá

Alberto Carlos Cejas, Secretario General, Federación obreros y empleados de correos y telecomunicaciones, Argentina

David Forbes, Secretario General, Trinidad and Tobago Postal Workers' Union, Trinidad y Tobago

Shellon Trim, Presidente, Trinidad and Tobago Postal Workers' Union, Trinidad y Tobago

Cristian Amestica, Presidente, Sindicato SOP, Chile

Javier Curinao, Secretario General, Sindicato SOP, Chile

Jorge Enrique Lubies Molina, Presidente, Sindicato Amcor-Alusa, Chile

David Flores Garcia, Tesorero, Sindicato Amcor-Alusa, Chile

Nelson Hernan Duarte Espinoza, Secretario, Sindicato Amcor-Alusa, Chile

Juan Abel Fuentes Cabrera, Director, Sindicato Amcor-Alusa, Chile

Juan Claudio Cortez Peña, Director, Sindicato Amcor-Alusa, Chile

Harry Jhon Arrey Hernandez, Presidente, Sindicato Amcor S.A., Chile

Cristian Alejandro Flores Muñoz, Tesorero, Sindicato Amcor S.A., Chile

Jose Gabriel Millan Costa, Secretario, Sindicato Amcor S.A, Chile

Mauricio Antonio Fernández Aguirre, Presidente, Sindicato Andros Limitada, Chile

David Antonio Navarro Campos, Tesorero, Sindicato Andros Limitada, Chile

Miguel Pezoa San Martin, Secretario, Sindicato Andros Limitada

Carlos Guillermo Navarro Ojeda, Presidente, Sindicato N.º 1 Ausin S.A.

Cristian Alejandro Vera Valdivieso, Tesorero, Sindicato N.º 1 Ausin S.A.

Patricio Alejandro Cabezas Sepulveda, Secretario, Sindicato N.º 1 Ausin S.A.

Jessica del Transito Campos Núñez, Presidenta, Sindicato Colorama

Gonzalo Gabriel Bastidas Davila, Tesorero, Sindicato Colorama

Araceli Valdivia Muñoz, Secretaria, Sindicato Colorama

Rodrigo Andrés Roa Veliz, Presidente, Sindicato de envases del Pacífico S.A. (Edelpa)

Marco Antonio Guerra Aguilera, Tesorero, Sindicato de envases del Pacifico S.A. (Edelpa)

Julio Enrique Cuminao Espinoza, Secretario, Sindicato de envases del Pacifico S.A. (Edelpa)

Ivan Osvaldo Ciudad Ramirez, Director, Sindicato de envases del Pacifico S.A. (Edelpa)

Nelson Ramon Montecinos Badilla, Director, Sindicato de envases del Pacifico S.A. (Edelpa)

Francisca Alejandra Muñoz Soto, Presidenta, Sindicato Editorial Planeta

Luis Andres Matta Guajardo, Tesorero, Sindicato Editorial Planeta

Aura Martinez Cañas, Secretaria, Sindicato Editorial Planeta

Claudia Andrea Gallardo Gatica, Presidenta, Sindicato Editorial la Selecta S.A

Francisco Javier Orellana Cubillos, Tesorero, Sindicato Editorial la Selecta S.A

Efrain Patricio Sandoval Carrasco, Secretario, Sindicato Editorial la Selecta S.A

Manuel Alejandro Fuentes Soto, Presidente, Sindicato Jordan S.A

Luis Hernan Contreras Bravo, Tesorero, Sindicato Jordan S.A

Jaime Ivan Miranda Riquelme, Secretario, Sindicato Jordan S.A

Jorge Andres Diaz Muñoz, Presidente, Sindicato Multigrafica Impresores S.A

Carlos Escobar Beltran, Tesorero, Sindicato Multigrafica Impresores S.A

Ernesto Domingo Villa Flores, Secretario, Sindicato Multigrafica Impresores S.A

Juan Roberto Palma Lora, Presidente, Sindicato N1 Quebecor Word Chile S.A, Chile

Carlos Ricardo Ardiles Gutierrez, Tesorero, Sindicato N1 Quebecor Word Chile S.A, Chile

David Rodrigo Arenas Lagos, Secretario, Sindicato N1 Quebecor Word Chile S.A, Chile

Eduardo Perez, Presidente, Sindicato Kimberly Clark

Alberto Antonio Muñoz Araya, Presidente, Sindicato Grafica Chilena, Chile

Leonardo Flores Vilches, Presidente, Sindicato Lom Ediciones S.A

Patricio Eugenio Bravo Araya, Presidente, Sindicato Teknofas S.A

José González, Presidente, Sindicato Acrus

Juan palma lora, Presidente, Confederación Nacional Grafica - Conagra

Jose Aparicio Ibañez, Vicepresidente, Confederación Nacional Grafica - Conagra

Nelson Montecinos, Tesorero, Confederación Nacional Gráfica - Conagra

Julio Inostroza Ramos, Secretario General, Confederación Nacional Gráfica - Conagra

Viviana Catalan Lindermann, Jefa del Departamento de la Mujer, Confederación Nacional Gráfica - Conagra

Ricardo Campos Rodriguez, Director, Confederación Nacional Gráfica - Conagra

Francis Gama, Secretario General, Sindicato Falabella, Perú

Hugo Visosa, Secretario General, RIPLEY, Perú

Luz Marina Díaz, Presidenta, Sindicato Comercio, Colombia

Liz Passaro, Secretaria General, Sindicato HM Perú - Sutrah&m, Perú

Javier Martínez, Secretario General, Sindicato Cencosud, Perú

Joao Perez Fuentes, Secretario de Relaciones Internacionales, FeComerciarios São Paulo, Brasil

Julimar Roberto De Oliveira Nonato, Contracs-CUT, Brasil

Irene Fernández, Secretaria General, Sindicato de Comercio de Encarnación, Paraguay

Giovanni Auqui, Secretario General, Federación de Comercio y Casinos del Perú FENATRACOP, Perú

Santiago Rueda, Sintrasodac, Colombia

Claudio Sagardias, Presidente, Confederación de trabajadores de Comercio Conatracops, Chile

Ygnacio Hernandez, Presidente, Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas y Afines, República Dominicana

Miguel Angel Paniagua, Secretario General, SUTEP Argentina y Presidente de PANARTES, Argentina

Diana Solis, Secretaria General, SINCA, Perú

Irene Fernández, Secretaria General, SIEMCOIT, Paraguay

Sonia Santana, Presidenta, SINDCINE, Brasil

Theresa Mortimer, Presidenta, BFSU, Bahamas

Gerardo González, Secretario Internacional, SATSAID, Argentina

Ronald Quintero, Consejero, ACTV

Oscar Rojas, Secretario General, Sindicato de Obreros de Maestranza SOM, Argentina

Amaro Pereir, Secretario de Asuntos Internacionales, CNTV, Brasil

Moacyr Pereira, Presidente, CONASCON, Brasil

Jonathan Mour, Presidente, Siemaco Guarulhos, Brasil

Adriano Linhares, Presidente, Sindicato Vigilantes Petrópolis y Regiones, Brasil

Cristian Araya, Presidente, Sindicato Nacional Trabajadores Prosegur, Chile

Jorge Satan Bastante, Secretario General, Sindicato de Trabajadores Securitas, Perú

Guillermo Nieto Ocampo, Secretario General, Sindicato Trabajadores G4S/Allied Universal, Perú

Salvatore Salas, Secretario General, Sindicato Trabajadores Prosegur Perú SPP, Perú

Marcial Cabrera Sandoval, Presidente, SINTRAUG4SN/FUTATSCON, Nicaragua

Jaime Tobar, Secretario General, SIGTRASEPES, Salvador

Anibal Gonzalez, Secretario General, UNTAS, Panamá

Julio Sosa, Presidente, CSTG4S/FUECYS, Uruguay

Gilberto Cesar de Alencar, Presidente, Siemaco Rio Janeiro, Brasil

Eliseo Espinola, Secretario General, Sindicato G4S/Allied Universal, Paraguay

Frank Gualdron Vargas, Presidente, Sintrabrinks Colombia

Kerliz Castro, Presidente, Untravalores- E pagos, Colombia

Victor Osorio Cadena, Presidente, Sindicato Nacional Memoria Viva (UNP), Colombia

Carlos Jaramillo, Presidente, Sinaltrasodexo, Colombia

Jenniffer Torres, Presidenta, de Anep en G4S, Costa Rica

Enrique Schmidt, Federación de Trabajadores de Comunicaciones y Correos

Alexis Rivera Salgado, Secretario General, FESC, Nicaragua

Consuelo Ivania Ordoñez, Secretaria de la Mujer, FESC, Nicaragua

Ebio Monegal, Presidente, AEBU, Uruguay

Luis Mesina, Secretario General, CSTEBA, Chile

Pamela Riquelme, Presidenta, CSTEBA, Chile

Rigoberto Urbieta, Secretario General, FETRABAN, Paraguay

Patricia Salazar, Presidenta, SINECREDISCOTIA, Perú

Jorge Peña, Secretario General, FETBANF, Perú

David Ching, Secretario General, CFBBVA, Perú

Oswaldo Alarcón, Secretario General, SITRAFOSVI, El Salvador

Juan Carlos Chaves, Secretario General, SIBANPO y FETRAFI, Costa Rica

Lucia Granados Picado, Secretaria General, SINEBACCR, Costa Rica

Jonathan Blanco, Secretario General, UNEBANCO, Costa Rica

David Carreras, Secretario General, SEBANA, Costa Rica

Jocabeth Galindo, Secretaria General, SUTNAFIN, México

Lourenço Do Prado, Presidente, CONTEC, Brasil

Sergio Palazzo, Secretario General, Nacional Asociación Bancaria, Argentina

César E. Herrejón González, Secretario General, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (SUNTFIRA)

Teresa Morthimer, Presidenta, BFSU, Bahamas

David Massiah, Secretario General, AWBU, Antigüa y Barbuda

David Forbes, Postal Workers Union of T&T, Trinidad y Tobago

Luís Antônio Souza da Silva, Presidente, Fitt-livre, Brasil

Stefaan Decock, Secretario General, ACV PULS, Bélgica

José Mazzo Jaque, Sindicato Nacional de Telecomunicaciones de Chile SINATE, Chile

Luis Costa, Secretario General, CEPETEL, Argentina

Javotte Moncur, Secretario General, Bahamas Communications and Public Officers Union, Bahamas

Sherry Benjamin, Presidenta, Bahamas Communications and Public Officers Union, Bahamas

Ángel Rafael Segura, Secretario General, STTELGUA - Sindicato de los Trabajadores de Telecomunicaciones de Guatemala, Guatemala

Luis Lopez Chau Nava, Secretario General, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú - SUTTP, Perú

Ruben Lara Garcia, Secretario General Adjunto, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú - SUTTP, Perú

Heli Vargas Mendez, Asesor, SUTTP

Omar Parco Mesia, Secretario de Prensa, Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú - SUTTP, Perú

Daniel Rodríguez, Secretario General, FOEESITRA, Argentina

Silvio Woollands, Vicepresidente, Fundación IDEFF-FOEESITRA, Argentina

Marcelo Trujillo, Secretario de Relaciones Internacionales, Fundación IDEFF-FOEESITRA, Argentina

Gilberto Rodrigues Dourado, Presidente, SINTETEL - Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo, Brasil

Cristiane do Nascimento, Secretaria de Relaciones Internacionales, FENATTEL - Federação Nacional dos Trabalhadores de Telecomunicações do Brasil, Brasil

Javier Gustavo Martinez Mata, Secretario de Disciplina y Fiscalización, SUTTP, Perú

Luisa Delia Guevara Portugal, Secretaria de Asistencia y Bienestar Social, SUTTP, Perú

Mauro Cava de Brito, Secretario General, SINTETEL Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo, Brasil

Gloria Eugenia Lozano García, Subsecretaria de Asistencia y Bienestar Social, SUTTP, Perú

Daniel Lovera, FAECyS, Argentina

Mauricio Clavijo, CICA

Indalecio Castillo Prieto, Subsecretario de Finanzas y Educación, SUTTP, Perú

Marco Caldas Pozo, Secretario de Educación, Sindical, Cultura, Ciencia y Tecnología SUTTP, Perú

José Luis Castañeda Salazar, Secretario de Organización, SUTTP, Perú

Rafael Samuel Llacchua Velásquez, Secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, SUTTP, Perú

Kavan Gayle, Secretario General, BITU Jamaica - Bustamante Industrial Trade Union, Jamaica

Rudolph Thomas, Vicepresidente, BITU, Jamaica

Juan Carlos Oroya Laureano, Secretario Adjunto de Organización, SUTTP

Andre Lewis, Presidente, General Grenada Technical and Allied Workers' Union (GTAWU), Granada

Enrique Schmidt Cuadra, Federación de Trabajadores de Comunicaciones y Correos

Anibal Schmidt, Secretario General, FATIDA, Federación de Trabajadores de Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos, Digitales y Afines, Argentina

Pedro Arguello, Secretario de Prensa, FATIDA

Este artículo fue publicado originalmente en Internacional Progresista.