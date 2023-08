Rubiales y la Marca España

A mí el fútbol me ha importado un carajo desde que era niño, a pesar de haberme criado en un piso desde el que se veía un estadio entero de un equipo que ha estado en primera en un par de ocasiones. Parece ser que el "freaky" era yo, que siempre preferí el cine, los tebeos, los libros, los álbumes de cromos y jugar en la calle. Para mi un partido era un tostón de mucho cuidado, sobre todo cuando empataban a cero. Lo que sí que me he hecho con los años es feminista, y a mucha honra. Leyendo el editorial no puedo sino recordar a una de las mujeres de bandera (roja) que hay en España: Teresa Rodríguez, una de las personas más honestas de Andalucía, y que reaccionó ante la supuesta broma de un fulano (creo que era empresario, o jefe de algo), que le hizo algo parecido, pero poniendo la mano sobre su boca al simular el beso. Lo denunció, y ganó el juicio. A mi modo de ver, ya está tardando la futbolista en hacer lo mismo, por ella y por todas las que tienen que aguantar a estos cantamañanas. Y bien harían en destituir a alguien que cobra tanto por tocarse los cojones. Salud y paz para todos.

Hace 8 horas 33 minutos