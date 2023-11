Letizia, el decrecimiento y la maldición de la Reina Roja

Recuerdo en uno de los vídeos de Antonio Turiel que comentaba las diferentes posibles situaciones a las que se arriesga la humanidad en el caso de mantener esta situación de aparcamiento constante de las políticas sociales, económicas y medioambientales ya imperativas y necesarias para amortiguar en lo posible las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta. Una de ellas la llamó "feudalismo energético" y la verdad que me preocupó bastante mientras lo escuchaba porque la veía posible. En estos momentos me pregunto si no estamos ya entrando en esa circunstancia teniendo en cuenta los últimos conflictos geopolíticos a los que estamos asistiendo por diferentes zonas del planeta. Si esto es así está claro hacia dónde nos llevan los poderes que gobiernan este nuestro mundo. Me preocupa mucho porque además, cuando hablo de esto con la gente de mi entorno me hacen sentir como el raro, ni siquiera en mi círculo más cercano consigo 5 minutos de atención sin empezar a ver semblantes incrédulos y muy sorprendidos por mi preocupación, que por otra parte intento controlar cuando lo explico para que no se me note, en fin...,

Hace 4 horas 52 minutos