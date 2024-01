La venganza del genocida y sus cómplices

“Intenté explicarlo, pero no lo hice muy bien. A veces necesito escribir para pensar. Así que escribí en una servilleta de papel. Esto es lo que escribí: «Amar. Para ser amado. Para no olvidar nunca tu propia insignificancia. Para no acostumbrarte nunca a la indecible violencia y a la vulgar disparidad de la vida que te rodea. Para buscar la alegría en los lugares más tristes. A perseguir la belleza hasta su guarida. A no simplificar nunca lo complicado ni complicar lo sencillo. Respetar la fuerza, nunca el poder. Por encima de todo, mirar. Intentar comprender. Nunca apartar la mirada. Y nunca, nunca olvidar.” // Así termina el discurso pronunciado por la escritora e intelectual Arundhati Roy en la recepción del 45º Premio Charles Veillon 2023, el Premio Europeo de Ensayo. Aunque referido a su país (India), buena parte de su contenido, en particular cuando alude a los medios de comunicación y el tratamiento que dan a lo que Roy denuncia que viene sucediendo en India, me ha hecho pensar de nuevo en Palestina y en la deriva que ha tomado el mundo de los humanos, esos “simios averiados” (J. Riechmann) que somos. (Fuente: https://vientosur.info/la-demolicion-de-la-democracia-en-la-india-afectara-al-mundo-entero/ ). Gracias, Rafael Poch, por la lucidez que atempera nuestra rabia.

Hace 16 horas 12 minutos