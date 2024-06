Los españoles piensan que la mitad de los migrantes reciben ayudas aunque solo un 11% lo hacen

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Un estudio reciente publicado por el think thank con sede en Bilbao Iseak, que ha encuestado a más de 3.000 personas no migrantes de todo el Estado español, muestra lo equivocadas que son algunas percepciones generalizadas sobre el fenómeno migratorio y el impacto que tienen en la opinión pública.

Tal y como sucede en otros países, en España, la población nativa sobreestima la proporción de migrantes en el territorio. Concretamente, la sitúan en el 28% de la población total, muy por encima de la cifra real, que ronda el 16%. Cuando a las personas encuestadas se les pregunta por la proporción de migrantes en el municipio donde residen, también la sitúan por encima de la realidad, pero no tanto como a nivel estatal. Las personas que viven en los municipios con una proporción más elevada de migrantes sobreestiman más la proporción total.

La brecha entre la percepción y los datos oficiales todavía es mayor cuando se pregunta por el porcentaje de población migrante desempleada: las personas encuestadas lo sitúan cerca del 40% de media, mientras la cifra registrada es del 16%, menos de la mitad. Por último, si hablamos de la proporción de migrantes que reciben ayudas sociales de la administración pública, como el Ingreso Mínimo Vital, la distancia crece todavía más: la encuesta la sitúa en el 48%, pero la cifra real es del 11%, cuatro veces menos. Investigaciones previas sugieren que estas percepciones distorsionadas, unidas a la xenofobia, contribuyen al rechazo al estado de bienestar en Europa.

Todos los grupos sociodemográficos se equivocan en sus percepciones, sobreestimando claramente el número de migrantes y subestimando su situación económica, pero las personas con una ideología de derechas lo hacen en mayor medida. Su percepción está más desviada respecto a la proporción de migrantes desempleados y, sobre todo, el porcentaje de aquellos que reciben ayudas sociales. Lo sitúan en el 55%, mientras que la cifra oficial sólo es del 11%. También las personas sin educación superior tienden a sobreestimar más estas situaciones que aquellas que cuentan con ella.

La investigación se pregunta por el papel de las redes sociales, argumentando que estas, por un lado, facilitan la difusión de desinformación y, por otro, tienen bajas barreras de entrada, por lo que permiten a grupos marginalizados del debate político expresarse con mayor facilidad. Halla que las personas no migrantes que utilizan las redes sociales como principal fuente de información tienen de media ideas más negativas sobre la inmigración que aquellas que recurren más a otros medios.

Los investigadores hicieron un experimento en el que facilitaban a algunos encuestados un vídeo con argumentos a favor de la inmigración y a otros, información correcta sobre su uso de los servicios públicos para observar si eso cambiaba sus opiniones políticas. Ambas cosas tenían cierta influencia, pero variaba mucho según las creencias previas de la persona.