347 niños contra la ultraderecha

Alguna puntualización, la primera dirigida a los que nacisteis con la Constitución en vigor. Dices vicepresidente de Castilla la Vieja, extrapolando lo de hoy a las regiones preconstitucionales. Y de León, añado, que era otra cosa y con la segregación de dos provincias castellanas: Santander ("por donde Castilla se asoma al mar", nos decían), hoy comunidad uniprovincial de Cantabria, y Logroño, hoy lo propio de La Rioja. Más. Entre las andanzas de alguien con el castellanísimo apellido Fring, me quedo con dos: presentarse en coche (oficial, sospecho) en una concentración de motos, y pasearse con un casco debajo del brazo para hacer el paripé, y la otra, refocilarse en su permiso de paternidad, combatido hasta su aprobación con uñas y dientes por su partido. La otra puntualización es que el vicepresidente de Valencia no es, o era, torero, sino "matador de toros" emérito, algo con lo que dan la brasa los taurinos, como los aficionados a los deportes con los términos Olimpiadas y Juegos Olímpicos. Por último, en mi barrio hay un centro de menores, por cuya puerta solemos pasar dos veces mi compañera y yo los sábados en pos de la cervecita. Allí hay, a veces, algunos en la puerta y tan ricamente. Cómo será la convivencia, que la mayoría del barrio no tiene ni idea de que viven allí, con lo que corren las noticias chungas por los barrios. Además, comparte recinto, que no edificio, con un centro de día de esos en los que los pensionistas pasan el rato sin gastar mucho, y hacen bailes y movidas similares. Esos 21 de Castilla Y León, en mi barrio caben. Salud y paz para todos, y brazos abiertos para los que buscan nuestro cobijo.

Hace 1 día