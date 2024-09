Adiós a Peter Neil Carroll, el historiador de la Brigada Lincoln

Nacido en 1943 en Nueva York, en el seno de una familia judía no religiosa, Peter se crio en el Bronx y en Queens, donde su padre trabajaba como compositor, arreglista y profesor de música de un instituto. Peter tocaba con talento la trompeta; en la orquesta de su instituto, alternaba en la primera silla de la sección con Alan Rubin. Se escapaba a Manhattan para escuchar las jam sessions de Miles Davis en el Blue Note. Académicamente fue muy precoz: empezó sus estudios universitarios en Queens College con solo 16 años. Estudió con el filósofo John J. McDermott, que, según diría después, “le enderezó”. Coincidió en el Queens College con el cantautor Paul Simon; trabajó como editor deportivo del periódico estudiantil The Phoenix.En el otoño de 1961, el periódico criticó a la administración de la universidad por la censura a conferenciantes de izquierdas –Ben Davis y Malcolm X– y organizó una huelga estudiantil a favor de la libertad de expresión. Poco después, el periódico publicó un editorial contra el Comité del Congreso de Actividades Antiamericanas, que resultaría en un castigo disciplinar impuesto por el rector y la amenaza de expulsión de los periodistas. Fue la primera vez de muchas que Peter probaría la amarga fruta del macartismo.

A la temprana edad de 20 años, Peter empezó su doctorado en Historia Intelectual en Northwestern University. En 1968 ya había acabado su disertación –sobre el puritanismo y el concepto de lo selvático (wilderness)– en Estados Unidos. Mientras su tesis y primer libro estaban en la imprenta, fue contratado como profesor en la Universidad de Illinois, Chicago. Pocos meses después, la Universidad de Minnesota le ofreció la titularidad. Este repentino ascenso a la respetabilidad académica –y a la seguridad laboral de por vida– coincidió con su despertar político. “Cuanto más crecía mi preocupación por la Guerra de Vietnam, más se ampliaban mis horizontes”, dijo años después en una entrevista.

La titularidad no le proporcionó a Peter ni paz ni sosiego, al contrario: “Mi futuro estaba tan seguro que llegué a sentir que no tenía futuro alguno”, escribió en su autobiografía de 1990, Keeping Time.Decidió abandonar su carrera académica, pero no sin antes pasar el último año de su puesto universitario con una beca, entrevistando a 25 de sus compañeros del programa doctoral de Northwestern. Resultó que su propio malestar e infelicidad no era un caso aislado. Descubrió que más de la mitad de los entrevistados también habían cambiado de carrera.

Durante las siguientes cinco décadas, Peter sobrevivió como autor freelance, escritor de reseñas, editor de revistas y profesor. Siempre le interesaron profundamente las perspectivas innovadoras sobre la historia de EEUU –historia afroamericana, historia feminista, psicohistoria– e hizo importantes contribuciones a la modernización del campo de la historia con monografías y libros de texto tales como The Free and the Unfree, coeditado con David W. Noble. Su cambio de trayectoria en los primeros setenta coincidió con el final de su primer matrimonio, su primer viaje a España, su traslado a la zona de San Francisco y el comienzo de su relación con Jeannette Ferrary, escritora y fotógrafa, también criada en Nueva York. Viviría durante muchos años con Ferrary en Belmont (California), trabajando como reseñador de libros para el San Francisco Bay Guardian, locutor de radio para la emisora Pacifica y profesor a tiempo parcial en Stanford University, donde enseñó durante muchos años un curso muy popular sobre cine e historia de EEUU.

En 1975, la revista City Magazine de San Francisco le encargó un largo artículo sobre la feria del libro de la ciudad, y fue en ese contexto donde Peter tuvo ocasión de entrevistar a Alvah Bessie, guionista –uno de los Hollywood Ten, castigados por el macartismo– que había luchado contra el fascismo como voluntario de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española (1936-39). Bessie le presentó a otros veteranos de la Brigada Abraham Lincoln, entre ellos Milt Wolff, Abe Osheroff y Jack Lucid. Durante las siguientes dos décadas, Peter entrevistó a docenas de veteranos de la Guerra Civil Española como parte de un inmenso proyecto de historia oral. Todo ese trabajo culminaría unos veinte años después con la publicación de The Odyssey of the Abraham Lincoln Brigade: Americans in the Spanish Civil War (Stanford, 1994); una rigurosa y muy documentada historia de los casi tres mil estadounidenses que viajaron a la España republicana para servir como soldados, conductores o personal sanitario.

Activista incansable y educador apasionado, Peter dedicaría años de su vida a dirigir y promover los Abraham Lincoln Brigade Archives, una asociación sin ánimo de lucro que busca salvaguardar el patrimonio documental de los voluntarios estadounidenses que lucharon en España contra el fascismo, y que fomenta el uso de ese patrimonio en proyectos educativos públicos destinados a visibilizar este olvidado capítulo de la historia de EEUU. Desempeñó el cargo de director del Patronato de ALBA de 1994 a 2010 y, de nuevo, de 2018 a 2020; participó en el Comité Ejecutivo de ALBA; coeditó su revista The Volunteer; fue co-comisario de varias exposiciones y dirigió docenas de talleres para maestros a lo largo y ancho de EEUU.

Durante varios años, Peter dirigió el Comité Asesor de la Fundación Puffin, fue asesor de la Galería del Activismo del Museo de la Ciudad de Nueva York y miembro del jurado del premio Puffin/Nation para Creatividad Ciudadana. Como director de ALBA, Peter desempeñó un papel central en la creación del premio ALBA/Puffin para el activismo en favor de los Derechos Humanos, distinción que ha sido otorgada anualmente desde 2010. (Entre los premiados españoles figuran Baltasar Garzón, Emilio Silva y su Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y Oscar Camps y su equipo de Proactiva Open Arms.) En 2023, en reconocimiento a sus décadas de dedicación a la asociación, ALBA estableció el Fideicomiso Peter N. Carroll para la Educación Antifascista.

Con ya casi setenta años, mientras se recuperaba de una grave intervención cardíaca, Peter se embarcó en una nueva carrera, también exitosa: esta vez, como poeta. “La fuente de la poesía está en el otro hemisferio de mi cerebro, el hemisferio creativo, que no es de fácil acceso”, dijo en una entrevista. “Cuando cojo un bolígrafo, lo que me sale instintivamente es la prosa. Tengo que calentarme, leyendo poesía, la poesía de otros, para colocar mi cabeza en el lugar apropiado. Luego, empezará a hervir. Es como una embestida emocional”.

Historiador riguroso, polemista feroz, editor perspicaz, amigo cálido y generoso, Peter Carroll escribió y editó más de 20 libros, entre ellos Puritanism and the Wilderness: The Intellectual Significance of the New England Frontier (1969); The Free and the Unfree: A New History of the United States (1977); Keeping Time: Memory, Nostalgia, & The Art of History (1990); The Odyssey of the Abraham Lincoln Brigade: Americans in the Spanish Civil War (1994); y We The People: A Brief American History (2002). Fue también autor de más de diez libros de poesía, incluyendo los títulos A Child Turns Back to Wave y This Land, These People, los dos premiados con la Prize Americana. En 2024 publicó Sketches from Spain, un homenaje lírico a los voluntarios de la Brigada Lincoln, que fue nominado al Premio Pulitzer.

A Peter le sobreviven su pareja, Jeannette, sus hijos Matthew (y su esposa Josie) y Natasha (y su esposo Adam), y sus seis nietos: Eva, Ben, Jed, Noah, Jason y Ryan.

-----------------

Traducción de James D. Fernández.